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享福成人日間護理中心 已在艾姆赫斯特盛大開幕

紐約訊
享福中心老闆夫婦李立峰（右）與羅秉棋（左）接受孟昭文議員（中）道賀。
享福中心老闆夫婦李立峰（右）與羅秉棋（左）接受孟昭文議員（中）道賀。

享福成人日間護理中心(PITTI ADULT DAYCARE INC.)日前在皇后區艾姆赫斯特地段盛大開幕，一連兩天舉行了隆重的儀式，請到了國會眾議員、膺選2023年紐約最具政治影響力的亞裔人物榜首——孟昭文蒞臨剪綵。同臺主持儀式的尚有市長移民辦公室副局長米歐(Miosotis Munoz)以及該辦公室的華裔社區專員嚴伊恩，由「享福」老闆夫婦李立峰(Aung Naing Lee)與羅秉棋(Chwin Yin)出迎接待。

孟議員致辭表示，她喜聞樂見「享福」的出現，提供了一處成人日間中心兼社區中心，為艾姆赫斯特地段的長者與居民謀福。孟議員也收到享福中心向她反映，每當大風雨來臨，艾姆赫斯特就會淹水，造成居民出行不便，她將與有關單位研擬對策、從速改善，使該地段居民能夠繼續安心生活，不再為大水所困。

具有滇緬文化背景的李老闆接著解釋，緬甸是佛教國家，「享福」會員多有佛教背景，因而開幕儀式特別請到多位緬甸小乘佛教高僧法師到場念經祈福。與此同時，「享福」中心也請到許家精武隊表演精彩醒獅，以及福建青春舞蹈團與緬甸裔舞蹈家表演曼妙歌舞，烘托熱鬧氣氛以娛嘉賓。

李立峰老闆與太太羅秉棋是緬甸少數民族果敢裔，在艾姆赫斯特從事緬甸翡翠玉石生意已有十年。他們眼見艾姆赫斯特高度集中了兩、三萬緬甸人聚居，但卻缺少兼顧滇緬文化與飲食習慣的成人日間護理中心，深感不足與遺憾，於是有了籌畫護理中心的想法。經過一年緊鑼密鼓的縝密籌備，夫婦倆終於成功開辦了享福成人日間護理中心，服務艾姆赫斯特地段的所有低收入或需要陪伴的特殊人群。根據老闆夫婦解釋，享福中心取名「PITTI」的由來是緬甸文，有「Pleasure、愉悅、高興、振奮」之意，他們期許中心能為附近長者與居民帶來歡樂與幸福。

羅老闆表示，中心座落於今年2023落成未久的大樓，格局方正、兩面環窗、向陽通爽、有戶外陽臺，給予會員寬敞明亮又現代化的活動空間。該中心歡迎年滿65歲耆老、符合申請低收入醫療補助(Mediaid)者加入成為會員。凡是中心會員，均可享受多項免費服務，諸如滇緬式早午餐、全天候咖啡、點心與水果、剪髮美甲、代辦醫療紅白卡/退休金/糧食券、接送看診。該中心還為了長者生活上的便利與強健體魄的需要，開辦了多項課程，包括英語、公民入籍、電腦、瑜珈、緬甸舞、太極拳及功夫武術、桌球、賓果遊戲等。此外，該中心還會適時推出禮佛、聽經與講經等宗教活動，照顧會員身心靈的平衡與健康。天氣好的時候，中心還會組織安排出遊與參觀等有益身心、增廣見聞的活動，期盼會員踴躍響應報名。

享福成人日間護理中心現正招收會員，地址：51-31 Reeder St, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373（皇后大道，M/R地鐵至Grand Ave-Newtown，或乘坐公車Q58），電話：718-912-0284、646-280-0098，電郵：[email protected]，開放時間：周一至周六早上8:30至下午5點。

享福成人日間護理中心開幕式，恭請孟昭文議員等多位嘉賓共同主持。
享福成人日間護理中心開幕式，恭請孟昭文議員等多位嘉賓共同主持。
享福成人日間護理中心的開張典禮，請到緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光（前排左三）擔任嘉賓...
享福成人日間護理中心的開張典禮，請到緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光（前排左三）擔任嘉賓。

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