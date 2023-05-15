第二屆美國名校表彰日暨考官考生見面會 6/24紐約法拉盛君豪大酒樓舉行

主辦機構負責人及嘉賓合影。

由聯合國 官方機構聯合國葡語協會與美國UNAA ART國際藝術教育 聯合主辦的第二屆美國名校「金榜題名」表彰日暨考官考生見面會，訂於6月24日在法拉盛君豪大酒樓舉行，主辦單位於日前特別舉辦新聞發佈會。

自2019年舉辦了首屆表彰日，礙於新冠疫情影響而暫停，延至今年才進行第二屆表彰活動。該項由聯合國官方機構聯合國葡語協會與美國UNAA ART國際藝術教育聯合主辦，聯合國世界人民理事會、外聯出國顧問集團、好萊塢家庭電影獎中美（粵/港/澳/大灣區）企業服務中心及華爾街升學智庫協辦，由聯合國NGO戰略智庫、東方城控股集團公司、羅丹國際藝術家基金會、世界藝術中心等單位支援。

發佈會上，聯合國葡語協會副主席IVAN代表會長WAGNER先生致辭，給予活動充分肯定和讚揚，表達了一定要把金榜題名表彰日的年度慶典活動辦好的決心，希望得到社會各界的廣泛參與和支持。同時，聯合主辦方/金榜題名表彰活動的發起人——美國UNAA ART國際藝術教育李成舉校長，以及協辦方外聯出國顧問集團何梅董事長、好萊塢家庭電影獎總裁裔錦聲博士、華爾街升學智庫副主席徐紅紅等，表達了對華裔教育事業的支援以及對華人 下一代前途的關愛。

聯合國世界人民理事會主席SHERILL、羅德島設計學院資深教授JOHN、耶魯大學醫學院教授博士後冷麟、哥倫比亞大學研究院趙鳳嫻博士、賓州大學前面試官劉榮亮教授、羅丹國際藝術家基金會副主席艾倫昭瓊、美國華人華僑聯合會牛紅主席、世界藝術中心卡林董事長、東方城控股集團有限公司李衛董事長、李濤鋼琴學校校長李濤博士、被五所藝術名校錄取並獲得高額獎學金的UNAA ART學生家長廖美玉等嘉賓分別致辭，從不同角度闡述了教育的重要性和舉辦這次表彰活動的必要性。

美國名校「金榜題名」表彰日暨考官考生見面會是為了回應聯合國提出的目標：「發展優質教育」這一主題，將對2020至2023年考取美國各大名校的全球華人學子的「金榜題名」者給予表彰，同時以實際行動幫助即將考學的華人學子，實現名校考官、教授與學生、家長及教育機構代表見面交流的機會。學生及家長對於考學、升學等問題可以及時與各領域專家交流，得到專業幫助與信息共享。活動中將分享成功的考學經驗，同時還有名校專家教授介紹考學要求與標準。

對於2020至2023年的「金榜題名」者，組委會將根據獲獎情況提供榮譽與獎學金鼓勵及支持；對於未來要報考院校的學子，提供更多考學資訊與行業培訓指導，如：美術/音樂/體育/電影等各個專業領域的作品集培訓、報考名校必要的加分專案輔導、美國留學的權威資訊等。在表彰傑出學子的同時，該活動也為將來要考學的同學們提前科普考學知識、提供及時準確的考學資訊、提供各種不同專業的輔導方案等。

活動中，聯合國官員、名校校長、考官、教授、名導師等，將與本屆與會嘉賓、考生、家長見面及互動交流。錄取者可獲得獎金鼓勵（根據不同獲獎級別頒發），同時還將獲得基金會支持以及組委會的藝術品回饋。該活動通過聯合國官方主辦，達到向全球宣傳的目的，共同建立華人學子生源基地，組委會也將為優秀的華人培訓機構給予表彰。匯聚社會各界關心支持教育的愛心人士，從多方面助力全球華人學子考取美國名校並金榜題名，讓考生做到「人人都是特長生，個個考學都加分」，運籌帷幄、有備而來！