免費學車不是夢 信心商業駕駛學校培育校車及巴士司機

信心商業駕駛學校今年起與POTENTIAL DEVELOPMENT ASSOCIATION（PDA非營利機構）合作，繼續推出免費商業駕駛員培訓課程，主要針對想要學習巴士與校車的學員。政府將為符合資格的學員提供$2500的資助，同時J&S信心商業駕校與PDA非營利機構也達成共識，另外再給予每位新學員$400贊助，從而幫助大家能進行18個小時與ELDT的訓練課程，並獲得2次路考機會（只需付少量押金，押金將在學員按時上課並參加完路考後全額退還）。

J&S Reliance Driving School信心商業駕校擁有多位專業且教學經驗豐富的教練，提供一對一中英文雙語教學，同時也是紐約州 唯一一家擁有模擬器與練車場地的商業駕校。該校多年來一直秉持著高品質、高標準、嚴要求的教學宗旨，在眾多商業駕校中脫穎而出，成為首家與NYS州立工會、Hamptons人力資源中心、NYC人力資源中心合作的華人 商業駕校，多人因此而受益，免費拿到了商業駕照 。

J&S信心商業駕校將為每位參與課程的學員提供全方位的教學服務，幫助大家提高自身技能並擁有一技之長、在經濟衰退中獲得優勢、找到適合自己的工作、改善生活環境。J&S信心商業駕校還提供貨櫃車駕駛員的培訓費用補助計畫，詳情可聯繫Reliance Driving School。電話：347-269-4001、718-205-6789；網站：www.jsdrivingschool.com、www.5566867.com；地址：

98-07 ASTORIA BLVD, EAST ELMHURST, NY 11369。