近期活動

● OFFSITE at St. Ann's Church: R. F. Kuang: Yellowface w/ Peng Shepherd

新書《黃臉(編者譯)》介紹會:作者Rebecca F. Kuang與讀者面對面交流(線下&線上)

5月16日(週二)晚上7點至8點

主辦:Books Are Magic

https://www.booksaremagic.net/events

● Kyohei Inukai

日裔 美籍藝術家犬飼匡平(編者譯):初次機構個展 多件藝術創作首次公開(線下)

5月17日(週三)至6月25日

主辦:Japan Society

https://japansociety.org/gallery/kyohei-inukai/

● A Poetry Reading in French: Celebrating the Joy of Spring

法語詩歌朗誦:讚頌春日欣喜(線下)

5月17日(週三)下午6點半

主辦:The National Arts Club

https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865553&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

● The Other Art Fair

另一種藝術展:藝術重構 等你探索(線下)

5月18日(週四)至21日

主辦:BROOKLYN NAVY YARD, AGGER FISH

https://www.theotherartfair.com/brooklyn/

● MOCA Performs: An Evening of Letters, Stories and Narratives

美國華人博物館 出品:信件與敘事之夜(線下)

5月18日(週四)晚上7點至8點半

主辦:the Museum of Chinese in America

https://www.mocanyc.org/event/moca-performs-letters-stories/

● The International Contemporary Furniture Fair (ICFF)

國際當代家具展:北美領先的當代家具設計平台(線下)

5月21日(週日)至23日

主辦:Javits Center, NYC

https://icff.com/fair/

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★