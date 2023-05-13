何恭程聯合醫療中心服務華人社區多年　廣獲病患信賴與好評

何恭程聯合醫療中心是一家位於法拉盛 、曼哈頓及布碌崙 三地的全科診所，由資深華裔醫師何恭程博士創辦，旨在為廣大僑胞提供優質、貼心、專業的醫療服務。該中心開業多年以來，以其精湛的醫術、先進的設備、親切的服務人員，贏得了眾多病患的口碑和信任。

何恭程博士是一位具有美國西醫執照及十幾年豐富臨床治療經驗的全科醫師，精通國語、粵語、英文等多種語言，能夠與不同背景的病患溝通無礙。他表示，在華埠行醫近二十多年，他深感華人 僑胞對健康的重視和需求，也見證了很多感人的故事。很多華人僑胞因為工作忙碌或者文化差異，往往忽略了身體的狀況，直到病情嚴重才求助於醫生。何醫師強調，預防勝於治療，定期檢查身體是保持健康的必要條件。他舉例說，有些隱性疾病如腸癌、肺癌、肝癌等，如果盡早發現和治療，就有很大的希望康復；而如果拖延不治，就可能錯過最佳時機。何醫師還指出，有些華人對於打預防針和吃藥有一些誤解，以為會減弱自己的抵抗力，其實很多慢性病如高血壓、糖尿病、高膽固醇等都需要長期服藥控制，以免引起更嚴重的併發症和後遺症。此外，肝炎和流感等預防針也能有效增強抵抗力，減少感染風險。

何恭程聯合醫療中心擁有三個分診所，分別位於法拉盛、曼哈頓和布碌崙。每個診所都有一支由資深醫師和護士組成的專業團隊，同時也配備了最先進的設備。診所的服務人員通曉多種語言，希望華人僑胞有任何健康問題都可撥打熱線諮詢或預約門診。

何恭程聯合醫療中心法拉盛新診所地址：42-35 Main Street, 3C, Flushing（中國銀行樓上），電話：718-673-2318。布碌崙診所地址：758-A 61st Street, Broolyn, NY，電話：718-679-9938；2251 86th Street, Brooklyn, NY，電話：718-886-0028。唐人街診所地址：217 Grand St., #401（伊莉莎白街夾格蘭街角），電話：212-965-1380。