我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴清倉大特賣

紐約訊
長島Costa Piano Shoppes現正舉辦STEINWAY名琴清倉半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。
長島Costa Piano Shoppes現正舉辦STEINWAY名琴清倉半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。

位於長島Port Jefferson Station的Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店，這周末(5/12、5/13及5/14)舉行清倉半價大特賣活動；Steinway名琴清倉特賣，包括二手重整/翻新的Steinway名琴。該店還備有大量全新及二手鋼琴，價格從$1,500起，選擇包括：Baldwin、Brodmann、Charles Walter、Hallet Davis & Co. Boston、Wurlitzer、Taylor、Yamaha、Falcone、Kawai、Story & Clark、Galileo、Dynatone、Casio、Celviano、Privia等大量庫存供選購。如果您想要開始孩子的音樂教育，首先要提供他們一台音色不錯的鋼琴，家長們千萬不能錯過此次優惠機會！

代理全球名牌鋼琴的Costa Piano Shoppes，兩間展示間展示各家名牌鋼琴。全新/二手的三角鋼琴(grand piano)、小三角鋼琴、直立式鋼琴、控制台鋼琴、自動鋼琴(player piano)、古鋼琴(Spinet Piano)及電鋼琴，現在全部以半價出售，包括Hallet Davis三角鋼琴、日本名琴Yamaha G1小三角鋼琴、翻新的Steinway B鋼琴、二手American Made Charles Walter、Brodmann Professional Studio、88 Note Digital Pianos Starting等各家名琴，通通都要全部出清，一台都不留！

Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店成立至今已有近30年歷史，提供鋼琴給劇場、學校、專業演奏室、專業人士、初學者等，以專業服務成就鋼琴家的夢想。該公司負責人以及兩位女兒分別為鋼琴建造師、專業調音員以及鋼琴指導員，能提供完善的一條龍售後服務，免除您的後顧之憂。

這次特賣活動只有三天，5/12、5/13、5/14，營業時間為：5/13早上10時到下午6時，4/14早中午12時到下午5時，如需晚上前往則需提前電話預約：631-689-2977。Costa Piano Shoppes鋼琴展銷會地址：4747 Nesconset Highway (RT 347), Port Jefferson Station, NY 11776，電話：631-689-2977，敬請致電預約，參觀選購。有關其他名琴選項即詳細優惠資訊，請瀏覽網站：www.costapianoshoppes.com，或電郵：[email protected]

長島 劇場 教育

上一則

布碌崙太平洋公園廉租公寓全新落成　7月3日截止申請 逾期不候

下一則

巴西柔術教練Luan Gomes da Silva 精通巴西柔術

延伸閱讀

深圳音樂廳蓋3年 建造工人獲邀成首位演奏者

深圳音樂廳蓋3年 建造工人獲邀成首位演奏者
母親節專輯

母親節專輯
施坦威鋼琴工廠直銷 三州地區年度最大優惠

施坦威鋼琴工廠直銷 三州地區年度最大優惠
慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝

慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝
愛樂聖成痴 布赫賓德珍藏貝多芬20餘根頭髮

愛樂聖成痴 布赫賓德珍藏貝多芬20餘根頭髮

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了