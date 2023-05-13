巴西柔術教練Luan Gomes da Silva 精通巴西柔術

巴西柔術教練Luan與學生們的合照。

巴西 柔術是一種武術，採用地面格鬥和擒抱技術，允許較小和較弱的練習者通過利用槓桿和技術來戰勝更大、更強的對手。

技術精湛的巴西柔術教練Luan Gomes da Silva，12歲開始練習巴西柔術，並在15歲時決定將其作為自己的事業。他年僅18歲時就開設了自己的工作室教學，多年來贏得了多個州及全國冠軍，是一位充滿激情的導師。Luan教練相信，在正確的指導和訓練下，任何人不限年齡都可以學習並精通巴西柔術。

多年來，巴西柔術教練Luan對教授巴西柔術的熱情大增，因為他看到學生們的生活變得更好了。他於2018年移居美國，開始在美國教學和比賽，贏得了多個州和全國冠軍。儘管在比賽中屢獲佳績，但在Luan心中，最特別的仍然是教學和傳授巴西柔術。他很自豪地看到他的學生進步，成年學生努力克服他們身體和精神上的局限性，而孩子們則學習到尊重和紀律的含義。

一個很好的例子是，巴西柔術教練Luan曾訓練了一位年齡較大的66歲非運動型學生，這位學生後來在世界錦標賽中取得了成功。該學生60歲出頭開始訓練，運動能力有限、耐力較差，訓練一段時間後感到非常沮喪。這位學生注意到自己的缺點，決定克服自己身體和精神上的局限，於是他開始跟著巴西柔術教練Luan在私教課上學習，補充他在培訓學院的公開課。該學生努力訓練了幾年，對自己的進步感到十分高興，於是他決定參加國際巴西柔術基金會舉辦的比賽——世界大師錦標賽。在Luan教練的指導下，該學生贏得了比賽，並獲得了世界錦標賽的第三名。 一個老人的巨大成就，也真正說明了巴西柔術這項運動對人們生活的巨大影響。

成功故事也適用於年齡較小的學生，即3至10歲的孩子，他們中的許多人都喜歡參加比賽。這位孩子們在學習的過程中瞭解到努力奮鬥的價值觀，他們明白沒有什麼是容易的，但在勇氣和毅力的加持下，沒有什麼是不可能的。巴西柔術教練Luan是一位充滿激情的導師，他相信在正確的指導和訓練下，任何人都可以學習並精通巴西柔術。他表示：「今天就加入我們，您會發現武術的好處和驚人之處，您不會後悔的！」

巴西柔術教學地址：大頸Great Neck：340 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021；Port Washington：937 Port Washington Blvd, Port Washington, NY 11050；Manhasset：81 E. Shore Road, Manhasset, NY 11030；Syosset：235 Robbins Lane, Syosset, NY 11791。電話：516-344-7812；網址：www.aforcebjj.com。