我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

巴西柔術教練Luan Gomes da Silva 精通巴西柔術

紐約訊
巴西柔術教練Luan與學生們的合照。
巴西柔術教練Luan與學生們的合照。

巴西柔術是一種武術，採用地面格鬥和擒抱技術，允許較小和較弱的練習者通過利用槓桿和技術來戰勝更大、更強的對手。  

技術精湛的巴西柔術教練Luan Gomes da Silva，12歲開始練習巴西柔術，並在15歲時決定將其作為自己的事業。他年僅18歲時就開設了自己的工作室教學，多年來贏得了多個州及全國冠軍，是一位充滿激情的導師。Luan教練相信，在正確的指導和訓練下，任何人不限年齡都可以學習並精通巴西柔術。

多年來，巴西柔術教練Luan對教授巴西柔術的熱情大增，因為他看到學生們的生活變得更好了。他於2018年移居美國，開始在美國教學和比賽，贏得了多個州和全國冠軍。儘管在比賽中屢獲佳績，但在Luan心中，最特別的仍然是教學和傳授巴西柔術。他很自豪地看到他的學生進步，成年學生努力克服他們身體和精神上的局限性，而孩子們則學習到尊重和紀律的含義。

一個很好的例子是，巴西柔術教練Luan曾訓練了一位年齡較大的66歲非運動型學生，這位學生後來在世界錦標賽中取得了成功。該學生60歲出頭開始訓練，運動能力有限、耐力較差，訓練一段時間後感到非常沮喪。這位學生注意到自己的缺點，決定克服自己身體和精神上的局限，於是他開始跟著巴西柔術教練Luan在私教課上學習，補充他在培訓學院的公開課。該學生努力訓練了幾年，對自己的進步感到十分高興，於是他決定參加國際巴西柔術基金會舉辦的比賽——世界大師錦標賽。在Luan教練的指導下，該學生贏得了比賽，並獲得了世界錦標賽的第三名。 一個老人的巨大成就，也真正說明了巴西柔術這項運動對人們生活的巨大影響。

成功故事也適用於年齡較小的學生，即3至10歲的孩子，他們中的許多人都喜歡參加比賽。這位孩子們在學習的過程中瞭解到努力奮鬥的價值觀，他們明白沒有什麼是容易的，但在勇氣和毅力的加持下，沒有什麼是不可能的。巴西柔術教練Luan是一位充滿激情的導師，他相信在正確的指導和訓練下，任何人都可以學習並精通巴西柔術。他表示：「今天就加入我們，您會發現武術的好處和驚人之處，您不會後悔的！」

巴西柔術教學地址：大頸Great Neck：340 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021；Port Washington：937 Port Washington Blvd, Port Washington, NY 11050；Manhasset：81 E. Shore Road, Manhasset, NY 11030；Syosset：235 Robbins Lane, Syosset, NY 11791。電話：516-344-7812；網址：www.aforcebjj.com。

巴西

上一則

COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴清倉大特賣

下一則

馬泰告兩橋豪宅建商與市府案 遭駁回

延伸閱讀

選連任銀彈不能少 拜登展開募款之旅

選連任銀彈不能少 拜登展開募款之旅
他告前妻墮胎 前妻閨密告他擅自查看私訊侵犯隱私

他告前妻墮胎 前妻閨密告他擅自查看私訊侵犯隱私
李小龍逝世50周年 100餘人切磋武術文化

李小龍逝世50周年 100餘人切磋武術文化
參加柔術比賽奪牌 查克柏格感謝台裔教練

參加柔術比賽奪牌 查克柏格感謝台裔教練
查克柏格換跑道？變身巴西柔術選手 還跟裁判吵起來

查克柏格換跑道？變身巴西柔術選手 還跟裁判吵起來

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了