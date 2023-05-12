紐約巿政府兒童保育援助

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)宣佈將對全州兒童托育服務改革，如果有以下其中一種保育原因（在雙親家庭中，父母雙方都需要一個保育原因），即可選擇最適合您的兒童保育援助選項：

• 您每週工作10個小時或以上；

• 您正在參加一項教育或職業培訓計畫；

• 您一直在尋找工作；

• 您住在一個臨時的房子裡，這包括可能因失去住房、經濟困難或類似原因而住在收容所或與他人共用住房的家庭；

• 您正在參加家庭暴力服務。

兒童保育援助選項包括：

1. 兒童保育代金券

兒童保育代金券將幫助您支付您選擇的合格服務提供者的大部分或全部兒童保育費用。代金券可在全市數百家基於中心和基於家庭的提供者處使用，也可能用於支付經批准的親戚、鄰居或朋友的兒童保育費。代金券可以幫助支付全年最多24小時的兒童保育費用，如果您被確定有資格獲得兒童保育援助並選擇此選項，您將收到一張代金券，可以給您選擇的兒童保育提供者填寫。您的孩子在服務提供者處登記後，兒童服務管理局將每月直接向服務提供者支付費用。

2. 合同保育

教育局 (DOE)為符合條件的家庭提供一系列免費或低成本的兒童保育項目，這些項目在基於中心的環境中，為六周齡至五歲的兒童提供早期保育和教育，全年每天最長十小時。合同保育資格取決於您家庭的收入和需求，如果您符合資格且有空位，您的孩子可以在一年中的任何時間開始此專案。如果您的首選項目沒有空位，DOE將幫助您找到其他選項。

3. 啟蒙教育專案

早期啟蒙教育項目和啟蒙教育項目是免費的高品質幼稚教育項目，能夠幫助整個家庭。課程每天至少運行8小時，為孩子們提供安全、積極的學習環境，讓他們學習、玩耍、培養技能，為幼稚園和以後做好準備。早期啟蒙教育項目為幼兒（2歲）提供保育，啟蒙教育項目為中心的三歲和四歲兒童提供服務。

更多詳情，請上網：https://mycity.nyc.gov/s/childcarelanding?language=en_US&LanguageCode=en_US。