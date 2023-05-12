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專業腸胃肝膽專科陳勝醫生 呼籲定期檢查 預防勝於治療

紐約訊

陳勝醫生是一位資深的腸胃肝膽專科醫生，他在華人社區服務多年，為許多患者提供了專業的治療和建議。陳勝醫生分享了一些關於結腸/直腸癌的重要知識，並呼籲大家定期進行腸胃檢查，以盡早發現和預防癌症

結腸/直腸癌是一種常見的惡性腫瘤，根據統計，它是美國癌症死亡率的第二位，每年有超過13萬2千人被診斷出患有這種疾病。陳醫生指出，結腸/直腸癌的形成通常是由於結腸內的息肉長期增生而引起的。息肉是一種良性的組織增生，但如果不及時切除，就可能會轉變成癌細胞，因此盡早發現和切除息肉是預防結腸/直腸癌的關鍵。

陳醫生建議，所有50歲以上的人都應該每10年進行一次結腸鏡檢查，以檢查結腸內是否有息肉或其他異常；如果有家族史或其他高危因素，則應該更頻繁地進行檢查。結腸鏡檢查是一種安全有效的方法，可以在不造成痛苦的情況下，將結腸內的息肉或其他異常組織切除。陳醫生還介紹了一些最新的技術，如EMR和ESD，可以用來切除大型或深層的息肉。

如果不幸被診斷出患有結腸/直腸癌，則需要根據癌症的分期和位置來制定治療方案。通常情況下，手術是最主要的治療方法，可以將癌變部分切除並重新連接正常的結腸；手術後還需要進行化療或放療等輔助治療，以減少復發或轉移的可能性。陳醫生強調，手術後的追蹤檢查非常重要，可以及時發現和處理任何復發或轉移的跡象。他根據美國結腸/直腸癌多學會工作組(US MSTF)的建議，列出了以下幾點：1.手術後3到6個月內進行一次高品質的結腸鏡檢查；2.手術後一年及三年後分別進行一次追蹤性結腸鏡檢查；3.手術後第二次追蹤性結腸鏡檢查之後，每隔五年進行一次檢查。

陳勝醫生診所地址：38-08 Union St., Suite 3N, Flushing, NY 11354；電話：718-886-6292（接受大部份醫療保險）。開診時間：週一、週三，上午9點至晚上7點；週四上午9點至下午2點；上午9點至晚上7點；週六上午9點至下午4點；週二、週日休診。

手術 癌症 醫療保險

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