康美牙科植牙權威 陳伯彰醫學博士親自主理

良好的牙齒可保有正常的食物咀嚼功能並建立自信，是掌握身體健康的第一步。透過專業牙醫師並藉助高端科技的輔助與精準的治療計畫，便可達到化腐朽為神奇之效，也讓植牙技術成為近年牙醫界的顯學。法拉盛 植牙權威陳伯彰(Alex Chen)博士主持的康美牙科診所設備先進，對於植牙服務，陳醫師採用「單孔單顆植牙」新技術，該技術對於減少手術 中及手術後的疼痛有明顯的助效。

植牙是一項十分個人化的精準醫療過程，舉例來說，牙植體的螺紋要能良好地深入牙齦，也要在牙齦面上與牙冠完整接合，是最精密的一項技術，也是植牙結果成敗與否的重要關鍵。是否能完成初期的固定，取決於有沒有足夠紮實的「本體」，也就是牙齦。

對於糖尿病 控制不良、抽菸或因骨質疏鬆而長期服用雙磷酸鹽成分藥物的病人，接受植牙處理一定要格外謹慎。病人需要充分告知病情，這樣才能有助於醫師針對個人情況為病人提供各項解決方法。這種基於病人安全為考量的「醫病共享決策」過程，在植牙治療上可說是具體呈現。

以目前的植牙治療流程來看，依據病人的病況與需求，醫師充分瞭解病人完整的疾病史、服用藥物等資料，再進行各項資料整合，從中找到最適合病人的治療方式，進而針對該病人擬定專屬的治療計畫與目標，透過向病人說明與告知風險及配合義務，經由病人同意後治療程序才能開始。

陳醫師專精於老人各式活動假牙、牙套、牙橋、牙周病科、緊急牙科、根管牙科、美容牙齒、牙齒漂白、兒童牙科、學前口腔檢查等，已有30年植牙經驗。完成過數以萬計植牙案例的陳醫師強調，最新的植牙小孔技術所造成的傷口比傳統植牙法更小，且對抽過神經而裂開的牙齒有較舒適的手術體驗。康美牙科診所使用百分百美國生產、製造的優質材料，不會使用便宜、劣質的三無植體，為的是確保植牙後的效果。

陳醫師表示，植牙的好處之一是讓病患可脫離佩戴活動假牙的各種不適和不便，減少固定牙橋所造成的損害。植牙後亦應注意定期保養洗牙，以減少牙周病感染的併發症。

該診所接受大部份保險及大部份公司PPO，欲洽詢各項相關詳情或預約診療，可電：718-359-5675（通英、國、粵），地址：法拉盛緬街37-19號2A室（香港超市旁二樓）。