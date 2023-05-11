百康仁德集團總裁陳治年醫生　入選紐約最具影響力亞裔百大人物榜單

紐約百康仁德醫生集團(Rendr)總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)。

每年均頒布紐約各行業影響力榜單的媒體City & State New York，於日前公佈了2023年「最具影響力亞裔 百大人物榜單」(Power of Diversity: Asian 100)。紐約百康仁德醫生集團(Rendr)總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)，第三次蟬聯入選榜單。

陳治年醫生在內科全科領域有近四十年的從醫經歷。在新冠疫情期間，他義務組織和參與了一系列新冠病毒檢測、新冠疫苗接種及食品救濟活動，並致力於在低收入、少數族裔社區推動防疫工作。

陳治年醫生對再次入選「最具影響力亞裔百大人物榜單」感到榮幸。作為華裔移民，他深知移民社區缺乏優質的醫療服務和社會資源。醫療機構應針對這些弱勢群體，提供全面、優質、易得和可負擔的醫療服務。

百康仁德是紐約市 最大的綜合性、多專科華人 醫生集團，旗下的200多名醫療人員在位於布碌崙、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的近100家診所，為大約17萬患者提供優質、親切的醫療服務。

此次入選「最具影響力亞裔百大人物榜單」的華人還包括國會議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、紐約市議員黃敏儀等。