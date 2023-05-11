我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

百康仁德集團總裁陳治年醫生　入選紐約最具影響力亞裔百大人物榜單

紐約訊
紐約百康仁德醫生集團(Rendr)總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)。
紐約百康仁德醫生集團(Rendr)總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)。

每年均頒布紐約各行業影響力榜單的媒體City & State New York，於日前公佈了2023年「最具影響力亞裔百大人物榜單」(Power of Diversity: Asian 100)。紐約百康仁德醫生集團(Rendr)總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)，第三次蟬聯入選榜單。

陳治年醫生在內科全科領域有近四十年的從醫經歷。在新冠疫情期間，他義務組織和參與了一系列新冠病毒檢測、新冠疫苗接種及食品救濟活動，並致力於在低收入、少數族裔社區推動防疫工作。

陳治年醫生對再次入選「最具影響力亞裔百大人物榜單」感到榮幸。作為華裔移民，他深知移民社區缺乏優質的醫療服務和社會資源。醫療機構應針對這些弱勢群體，提供全面、優質、易得和可負擔的醫療服務。

百康仁德是紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團，旗下的200多名醫療人員在位於布碌崙、曼哈頓、皇后區和史丹頓島的近100家診所，為大約17萬患者提供優質、親切的醫療服務。

此次入選「最具影響力亞裔百大人物榜單」的華人還包括國會議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、紐約市議員黃敏儀等。

亞裔 紐約市 華人

上一則

康美牙科植牙權威 陳伯彰醫學博士親自主理

下一則

美國華裔小姐競選報名5月28日截止

延伸閱讀

劉巧怡參選長島議員募款 民選官員支持

劉巧怡參選長島議員募款 民選官員支持
參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持

參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持
紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3

紐約亞裔百大權勢人物 孟昭文第1 劉醇逸第3
紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3

紐約最具政治影響力亞裔百大人物 孟昭文第1劉醇逸第3
亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠