美國華裔小姐競選報名5月28日截止。

今年第20屆美國華裔 小姐競選，自開始報名以來就收到熱烈反饋，16至26歲、合法居留美國、一半或以上華裔血統、高中以上學歷的未婚華裔女性均可參加。兩個月的比賽過程將讓佳麗們在自信及舞台表現上有長足進步，同時建立情誼、彼此學習，友誼長存。

20年來，美國華裔小姐選美活動取得極大的成功，以「創造明日之星」為目標，圓了不少參選佳麗的夢想，同時也促進了中華文化的傳承。該活動在培養新一代華裔女性自信、現代女性世界觀與知性美等各方面，取得的成績有目共睹。

20多年裡，曾參選的佳麗們各有佳績，第一屆的參選佳麗孫雯成為紐約州勞工廳副廳長；第三屆的冠軍陳法拉，後奪得2005年國際中華小姐亞軍，在演藝圈發展成績優越；2015至2019年美國華裔小姐冠軍佳麗，曾連續五年勇奪國際中華小姐三甲。

今年入圍 美國華裔小姐競選決賽的佳麗們將獲得滿滿的福利：

• 前三甲獲得麗興恆生珠寶集團送出的特別設計的鑽石頸鏈，以及大會送出的現金獎，總值超過$10000以上。

• 冠軍代表紐約參加香港 TVB舉辦的國際中華小姐競選，有機會簽約出道成為藝人。

• 入圍決賽的佳麗均有機會獲得參演大型歷史故事題材電視連續劇《血淚舊金山》的機會，將會在中央電視台首播。

• 入圍決賽的佳麗均有機會簽約中國經紀人公司，成為力捧藝人。

• 入圍佳麗將獲得選美會送出的訓練衣服、旅行袋、出場小洋裝、決賽跳舞衣和量身訂製的登臺旗袍。

• 6月5日至23日，提供10節以上的儀態、走台、禮儀、談吐等專業訓練課程。

• 6月26日，由大會指定美容顧問公司，提供免費化妝課程。

• 6月30日至7月2日，參加三天兩夜的拍攝個人形像照片及旅遊視頻。

• 7月8至9日，由大會指定錄影製作公司，拍攝決賽開場音樂MV。

• 7月14日的才藝大比拼公演舞臺，讓你展示個人才藝，爭取成為前五強，在決賽舞臺上再次表演。

• 7月29日，決賽在康州金神大賭場宴會廳舉行，專業舞臺配上超強燈光效果，美不勝收。

• 7月27至30日，免費提供四天三夜的決賽彩排及比賽住宿膳食費用。

• 決賽晚會將與特別嘉賓——香港視帝鄭嘉穎同台演出，是千載難逢的好機會。

• 各項得獎佳麗均可獲得贊助商贈送的禮物，冠軍將成為麗興恆生集團的代言人。