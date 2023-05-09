貴和中醫精治花粉過敏 配製過敏靈飲改善嚴重症狀

貴和中醫崔述貴教授對花粉過敏症頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，以免影響身體健康。

著名針灸中醫藥師崔述貴教授是持有紐約州 執照的針灸中醫藥師，具有全美針灸執照、中藥特考文憑、全美推拿文憑，同時還有長達53餘年的臨床經驗；貴和中醫診所內另有崔鵬中醫師，具有16年臨床經驗，持有紐約州針灸執照、針灸中藥特考文憑，對於針藥合併治療花粉過敏 ，其針刺手法獨特、中藥配方精湛，治療效果佳。

崔教授表示，花粉過敏症在中醫裡可分為不同的類型：1. 風寒感冒型，藥用荊防達湯加減。2. 風熱感冒型，藥用銀翹散加減。3. 眼、耳、鼻、喉諸癢型，藥用消風散加減。4. 聲嘶型，藥用三拗湯加減。5. 鼻腔阻塞型，藥用通竅活血湯加減。6. 蕁麻疹型，藥用桂枝湯加減。7. 皮膚搔癢型，藥用清風散加減。8. 哮喘型，藥用定喘湯合二陳湯加減。9. 頭痛型，藥用半夏白述天麻湯加味。10. 濕疹型，急性濕疹藥用龍膽瀉肝湯合三妙丸加減，慢性濕疹藥用癢血定風湯加減。11. 咳嗽型，藥用六君子湯加減。12. 耳鳴聽力障礙型，藥用溫膽湯加減。

花粉過敏引發的併發症狀有諸多形態，且因個人體質而有所不同。崔教授通過針灸治療花粉症，其手法獨特、辨症取穴、取穴少/精/準/快，針刺之後通常有不錯的療效。崔教授特別提醒僑胞，切勿亂服過敏成藥，以免影響身體健康。

除此之外，崔教授還配有精心研製的中藥過敏感冒靈飲、諸癢靈飲、過敏聲嘶飲、過敏風疹飲、過敏咳喘飲、過敏頭痛飲、過敏濕疹飲、過敏聾飲等，以上飲劑適用於不同病症。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學 院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，也是美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家，從事學術交流與醫療行業多年，其醫療技術精湛，所開設的貴和中醫診所對僑胞提供特別的折價優惠。

貴和中醫診所地址：布碌崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018。開診時間：周二、四、六，中午12點至下午6點；周日中午12點至下午3點；周一、三可通過電話遠程看病、寄中藥；網址：www.drshuguicui.com。