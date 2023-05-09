太子牌野山花旗蔘茶母親節送禮首選

全新包裝的太子牌野山花旗蔘即溶茶大方體面，送禮自用兩相宜。

隨著各處解封以及條件放寬，各種流感與病毒又再次悄悄地在各地蔓延開來，讓人促不及防。當下的首要任務就是保持好一個健康的身體，這樣才能抵禦住各種病毒。太子牌野山花旗蔘茶養生益氣，是母親節 送禮佳品，可為長年辛苦的母親補充活力、加強免疫。

野生花旗蔘是生長於自然森林中的稀有極品，生長過程無任何人工干預和控制。在自然條件下，經過蟲害或氣候等環境影響仍然長存生長，其蔘質極優、食補效用極佳。

冬季保養重調理氣血、護心養氣，強調以食補提升免疫。全新包裝的太子牌野山花旗蔘即溶茶，選用原始森林的優質野山花旗蔘，每一步驟都以傳統中醫藥工藝結合科學現代方式萃取蔘之精華，提煉成顆粒狀，保證高濃縮、高品質、無麥麩、無咖啡 因、無防腐劑。富含各種人蔘皂苷的野山花旗蔘即溶茶，新包裝與舊包裝採用完全相同的配方，蔘味同樣濃鬱。

全新高雅別緻的金色啞光外盒亮眼奪目、大方體面，打開禮盒內含8個小禮盒，每個小盒都有10包野山花旗蔘即溶茶，熱水沖開後即可享用養生補氣、提神醒腦的健康蔘茶。除了飲用之外，也可將3-4包花旗蔘茶加入雞肉燉煮，佐以少許鹽調味，蔘香撲鼻、健康滿分的野山蔘雞湯就完成了，還不快趁著母親節一展手藝表心意！

太子牌旗下所有花旗蔘產品，從採收、篩選、後製、加工、包裝到成品等，均通過極為嚴格的衛生檢驗鑑定標準，從最源頭開始即把關嚴選，每個關鍵步驟的管控近乎苛求，也因此獲得廣大消費者的信任與支持， 多年來一直都是全美銷量冠軍的花旗蔘品牌。

太子牌花旗蔘蔘味濃郁、有效成分最高，依據不同家庭類型以及使用的需求特別準備了各種品規的花旗蔘，如：蔘片、蔘粉、蔘根、蔘茶、蔘糖等，讓民眾不論是送禮或是自用都能健康滿滿。太子牌野山花旗蔘即溶茶，現於各大華人超市 、蔘茸行、雜貨店有售，欲瞭解詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行查詢：800-732-2328。民眾也可上網購買：popus.com，訂購滿$50美國境內免運費。