法拉盛雞欄感恩回饋大優惠 紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75

法拉盛雞欄的紅毛三黃走地雞（台灣土公雞）肉質嫩滑結實、皮下脂肪少，遠近馳名，本月回饋僑胞超低價每磅僅＄2.75。

自營自銷、擁有自己養雞場的法拉盛 雞欄(Flushing Live Poultry)，由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，擁有超過50年的經驗，供應鮮活家禽。為回饋僑胞的支持，法拉盛雞欄以特惠價回饋顧客，中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞每磅僅$2.75；歡迎新老客戶電話訂貨，通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

紅毛(三黃)走地雞肉質嫩滑、皮脆骨軟、味道鮮美，是中國地道的土種雞，遠在清代就已作為貢品供皇室享用。法拉盛雞欄自營養雞場，其培育出的三黃雞肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃郁，絕非一般雞隻可以比擬，故深受各大餐館及家庭主婦的喜愛，煲燙、隔水蒸後白切都可立享美味。

該店提供家常白斬雞食譜 如下：

食材：三黃雞、鹽一勺、料酒二勺、蔥一小把、薑一大塊、藤椒油二勺、糖少許、生抽二勺。

做法：

1. 把洗乾淨的雞用一勺鹽裡裡外外抹上，再倒一點點黃酒，靜置一會兒。

2. 一勺藤椒油把鍋塗抹一層，在鍋底平鋪蔥段和薑片。

3. 雞放進鍋裡，雞肚子裡放兩片薑，身上也放幾片。

4. 大爐火烹煮，冒出熱氣後轉小火，繼續烹煮15-20分鐘。

5. 拿出來的雞快速放入冰水浸泡，等雞冷卻後再拿出。

6. 將雞肉切塊裝盤上桌即可。

除了著名的紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75外，台灣(走地)土公雞一隻$18、番鴨$3/磅、烏骨雞3隻$34、新鮮土雞蛋$4一打；還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔等出售。該雞欄每日自賓州的農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎民眾親往預訂選購或電話預訂。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355（近大學點 大道），七天營業，電話：929-200-7788（早上8點至下午4點）。