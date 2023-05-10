鳳鳴粵劇團長劇「李後主」 6月4日中華公所大禮堂公演

鳳鳴粵劇團將於6月4日（周日）在紐約華埠中華公所大禮堂公演長劇「李後主」。

鳳鳴粵劇團將於6月4日（周日）在紐約華埠 中華公所大禮堂公演長劇「李後主」，喜愛粵劇的觀眾戲迷請勿錯過本次精彩表演。該劇現尚餘少量入場券，請從速前往華埠勿街太白酒莊購買。

「李後主」長劇描寫南唐中主李煜為一代詞宗，於兄弟殘殺中被迫登位，憶及喪妻與同室操戈之憾，又常憂強鄰宋國威脅，終日沉鬱。國老陳喬為後主與甥女牽紅線，期立新後以圖強。宋主施行離間，後主中計損折名將忠臣，大失軍心。壽辰之日，宮中上下歡慶之際，宋軍逼近京城金陵，小周後力勸後主負隅頑抗，南唐軍民苦守京城數月終於失守。後主與小周後欲自焚殉國，宋將曹彬及時阻止，後主不忍臣民再受戰火摧殘，寧親呈降表入宋。最後，帝后與隨員在教坊歌女的送別笙歌中黯然登程。

該劇劇情雖不依史實，是虛構的愛情悲劇，但依然成為了家喻戶曉的戲曲 名劇。鳳鳴粵劇團第四屆呈獻長劇「李後主」的演員有：邵慶儀飾李後主、桂蓮飾小周後，加上專業粵劇演員陳少聲師傅與伍國榮師傅，更有紐約地區業餘精英靚筱聲、雷國電、甄美球、陳美美、朱漫玲等共25位演員，音樂領導有粵樂曲藝社黃天佐師傅、李美花師傅，擊樂領導有響譽盛名趙從斌師傅。

長劇「李後主」定於6月4日（周日）在紐約中華公所大禮堂公演，票價分別為$50、$30、$20。該劇現尚餘少量門票，購票從速，請往紐約華埠勿街52號太白酒莊購票，購票熱線：212-962-1993；更多詳情，請撥打查詢熱線：215-796-0651。