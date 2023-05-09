施坦威鋼琴工廠直銷 三州地區年度最大優惠

長島微信二維碼

代表著黃金標準的施坦威(Steinway & Sons)鋼琴，其在美國唯一的製造工廠施坦威紐約鋼琴廠舉辦年度最大型工廠直銷，僅限5月19至21日（週五至週日）三天，超過100台不同系列、尺寸及配置的鋼琴任您選擇；活動只接受提前預約看琴，先到先得。

施坦威自創立至今170年來，致力於製造卓越的鋼琴，在外觀保持不變的基礎上，施坦威每年都在鋼琴觸感、音色、穩定性等方面不斷革新、追求極致，為完美主義者打造藝術傑作。過去十年裡，施坦威又新增了10項專利，至今已連續獲得超過135項專利，被視為現代鋼琴製造業的奠基者。

每一架施坦威鋼琴都沿用百年手工制琴工藝，製造一台施坦威鋼琴平均需要花費一年多的時間打造，其中80%以上的工序仍由製琴師手工完成，以確保每台鋼琴的品質都無可挑剔，呈現無與倫比的音樂表現力。

施坦威選用硬質楓木和桃花芯木製造琴殼、上好的北美雲杉木製造音板，經過平均兩年以上的自然風乾，以確保木材能夠達到最好的聲學品質。木材還需要經過嚴格的層層篩選，只有最好的部分才被選用於製琴。施坦威鋼琴可奏出世界上最美妙的音色，97%的頂級鋼琴藝術家、全世界2,000多個著名音樂廳和頂尖藝術機構都選擇了施坦威鋼琴。

擁有一台施坦威，是每一位學習鋼琴的人都有的夢想，聽過施坦威鋼琴圓潤細膩而富有層次琴音的人都會被其打動。無論是希望培養音樂審美的琴童家庭，還是熱愛音樂的鋼琴愛好者，入手一台夢寐以求的施坦威鋼琴是永不過時的投資。

一連三天年度最大型、優惠力度最大的施坦威原廠直銷，是入手鋼琴的最好機會，近200台不同系列、尺寸及配置的鋼琴任君選擇，其中包括種類繁多且由官方認證的二手施坦威、正宗復古鋼琴、施坦威及施坦威設計品牌Boston波士頓 鋼琴、Essex艾塞克斯鋼琴等，信用達標的顧客可申請特別銀行貸款 。

此外，施坦威以舊換新顧問可幫助評估任何品牌舊鋼琴的價值，並用於抵扣新琴的購買。從施坦威紐約鋼琴廠直接購買施坦威鋼琴還將享有施坦威的承諾：十年內，如果您打算將購買的施坦威鋼琴升級為一台全新、價格更高的施坦威設計的鋼琴，您可以用該鋼琴當初購買的原價進行抵扣。詳細可諮詢各州施坦威鋼琴顧問，前提是鋼琴狀況良好，除合理磨損外不需要進行大規模修整。

敬請抓緊時間預約參加5月19-21日的年度最大型施坦威鋼琴展銷會，包括全新施坦威鋼琴、施坦威設計Boston波士頓及Essex艾塞克斯鋼琴、全新三角鋼琴和立式鋼琴，還有施坦威認證的二手鋼琴等，都將以罕見的超值價格出售。此次活動只接受提前預約看琴，信用符合資格的顧客可獲得貸款優惠。