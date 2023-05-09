葉振棠母親節演唱會，布碌崙翠園酒家5/10隆重登場。

風靡華人 樂壇數十年、受萬千歌迷愛戴的老牌歌星葉振棠，將於5月10日在布碌崙 翠園酒家與僑胞共度母親節 ，貴賓席$1380/10人一席，歡迎從速訂位。

布碌崙翠園酒家是該區響譽盛名的華人食府，主持人極為熱心參與社區及僑胞公益活動。酒家以正宗粵菜為主，供應中午點心茶市及晚飯小菜，餐堂可筵開數十席豪華禮堂，並有獨立貴賓廳，適合私人或社團派對，內部裝潢美輪美奐。主恃人Timmy表示，每年母親節來臨，華人家庭都非常注重準備慶祝這十分有意義的家庭節日，全家歡聚一堂，共享快樂時光！

著名歌星葉振棠曾於1980年榮獲由香港《華僑晚報》與國民漆廠合頒的十大歌星金駱駝獎，並憑《戲劇人生》得到十大中文金曲獎，1981年盧國沾填詞的《找不著藉口》獲最佳中文(流行)歌詞獎。1982年，葉振棠再以《忘盡心中情》獲第五屆十大中文金曲獎，此曲亦令香港著名作曲家顧嘉煇拿下最佳中文(流行)歌曲獎。歌星葉振棠以無數金曲深入人心，其中一曲《忘盡心中情》更是令歌迷難以忘懷。