大頸溫馨牙科開業酬賓 $200優惠植牙手術

溫馨牙科設備新穎、診所環境優質、乾淨舒適。

座落於大頸區的「溫馨牙科」，專精各種高難度種/植牙手術 ，獲得病患的一致推薦。近日，溫馨牙科發布了一項關於PRF植牙及隱形矯正的最新新聞，指出牙周病是一種常見的口腔疾病，會影響牙齦、牙骨和牙根，造成牙齒鬆動、出血和脫落。牙周病的主要原因是口腔衛生不良，導致細菌在牙齦邊緣形成牙菌斑和牙石。溫馨牙科提醒民眾，要預防牙周病，除了每天刷牙和使用牙線外，還要定期到牙醫診所進行專業的檢查和清潔。目前，溫馨牙科提供$200的植牙手術優惠，歡迎有需要的僑胞致電諮詢或預約前往。

傳統的牙植牙是指使用人工的金屬或陶瓷材料作為人工牙根，植入缺牙位置的牙槽骨中，然後在其上安裝假牙冠，以彌補缺牙的功能和美觀。傳統的牙植牙有很多優點，例如：可以提供接近自然牙的咬合力、可以避免鄰牙的倾斜和移位、可以保護骨質和口腔健康、可以提高舒適性和美觀性等 。

PRF（自體組織）植牙是指使用自體血液抽取並經離心萃取方式，可避免「人工化學合成生長因子」所產生的感染問題及「非自體組織」所產生的排斥效應，讓纖維蛋白與血小板形成凝塊，具有立即止血的效果，讓植牙更安全。

隱形矯正（Invisalign）是近十多年廣受歡迎的矯正方式。許多人都知道牙齒矯正的最佳時期為8-12歲，這意味著若想改善齙牙、齒列不整及咬合不正等問題，便要趁早戴上牙套矯正，在人生最青春的時刻經歷一段「鋼牙」時期。然而，隨著牙齒矯正技術持續發展，現在隱形牙套也能幫助大家低調矯正牙齒。

溫馨牙科在隱形矯正(Invisalign)上提供3D口腔掃描儀，只需輕觸牙齒表面幾分鐘，便可360度全方位檢測 牙齒的咬合程度及對稱性，舒適、便捷且易於清理，讓每一位患者都能綻放完美微笑。