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「國醫堂」治理各類疑難雜症

紐約訊
法拉盛國醫堂是一所高級中醫針灸治療診所，由范樹國、許英中醫學教授主理。
法拉盛國醫堂是一所高級中醫針灸治療診所，由范樹國、許英中醫學教授主理。

法拉盛國醫堂是一所高級中醫針灸治療診所，由范樹國、許英中醫學教授主理。范樹國教授是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才，許英教授從事針灸臨床、教學、科研四十多年。他們除擅長治療各種常見病、多發病外，還特別善於治療其他醫療體系和個人醫治不愈的各種頑痼性疾病。

范教授表示，近期診所受理的一個疑難雜症令人印象深刻，更加讓范、許兩位教授堅定相信中醫和針灸對於一些讓西醫都束手無策的病症，能更根本和有效地對證下藥。

西醫定義的「視神經脊髓炎」是個罕見免疫系統疾病，目前無法查出病因或對症下藥，且會無緣由地來回復發。發病後眼睛變暗（失明）、下半身會癱瘓，還有可能面臨慢性死亡，後果非常嚴重。

所謂免疫系統疾病，打個比方：免疫系統就是駐紮在體內的軍隊，他們的任務是找出病毒然後消滅；免疫力越強，代表軍隊戰鬥力越高。「視神經脊髓炎」會導致人體（軍隊）指揮中心出問題，它會把人們的視神經當成病毒，整個軍隊都向人們的視神經殺去，導致眼睛視力出問題。這樣就是為什麼眼睛會灰暗、視力模糊、深度模糊，直至完全失明。范、許兩位醫生和病者丈夫站在病者面前不到一英尺遠，病者只能感覺到人在她身邊，卻一點也看不到。同時，軍隊還會攻擊其他地方，導致身體某部分的功能癱瘓，比如控制大小便的神經和控制腿腳走動的神經，患者因此出現大便困難、雙腿無力的現象。軍隊越厲害，即免疫力越強，損害就越嚴重；治療耽誤越久，殺傷面積越大，人體受到傷害的程度就越深遠。

這是罕見病，由於找不出明確的病因，也就沒有針對性的藥物，只能用大劑量的激素沖洗控制疾病的發展，用洗血的方法去改變患者過強的免疫能力。西醫的這兩種治療方法並非百分百奏效，據統計，這個病復發率非常高，五年內基本必然復發。這個病復發的原因不清楚，但患者一定要注意不要勞累，生活必須規律健康，不要發燒、感冒和腹瀉。

中醫辯證為，元陰元陽大虧，中焦濕盛化熱，肝腎嚴重虧損，腎精肝血不能養目導致雙目完全深度失明。本病為虛中有實，實中有虛，屬於虛實夾雜的疑難重症。中醫治療方法必須排邪在先、適當固本，如果只用補法，則邪不除無以強身；如果先用補法，或者只用補法，則停留水濕會更盛，病邪留戀不去，病情會更加嚴重；如果只顧祛邪，則正氣虛無以固本。常言道：「皮之不存，毛將安附焉」，是說只顧祛邪不顧根本，正氣內脫，命必危矣；因此，利濕化濕、固本培元是不二法則。

有了明確的診斷，弄清患者生病的病變機理，確立治療該疾病的治療原則，處方用藥就順理成章、隨理而去了。范教授表示，近兩個月的中醫配合針灸治療，已經讓患者幾近失明的視力基本恢復。

國醫堂擅長運用中醫、針灸醫治常規病症，專精對人類延年益壽的研究，即使西醫看來的疑難雜症，在國醫堂亦有不少治癒病例。預約請電：929-607-3738，診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York 11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com。

法拉盛國醫堂是一所高級中醫針灸治療診所，由范樹國、許英中醫學教授主理。
法拉盛國醫堂是一所高級中醫針灸治療診所，由范樹國、許英中醫學教授主理。

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