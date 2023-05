近期活動

● Flushing Restaurant Week

法拉盛 餐館周(線下)

5月8日(週一)至18日

主辦:the Flushing BID

https://flushingbid.com/

● In Search of Lost Time: Gold Jewelry in Minoan Crete

找尋失落的時代:邁諾斯克里特的金飾(線下)

5月10日(週三)下午6點半

主辦:The National Arts Club

https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865551&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

● BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER

新電影 上映:《高年級姐妹會:下一章(編者譯)》(線下)

5月12日(週五)

主辦:Focus Features

https://www.focusfeatures.com/book-club-the-next-chapter/

● HOW TO CONDUCT AN EFFECTIVE JOB INTERVIEW

如何組織一場卓有成效的職業面試 (線上)

5月12日(週五)上午9點半至上午10點半

主辦:Queens Chamber of Commerce

https://queenschamber.glueup.com/event/how-to-conduct-an-effective-job-interview-56537/

● Outdoor Yoga on the Stoop

門階上的戶外瑜伽(線下)

5月13日(週六)上午10點至上午11點

主辦:Brooklyn Museum Plaza

https://www.brooklynmuseum.org/calendar/event/outdoor_yoga_on_the_stoop_may_oct_2023/2023/05/13

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★