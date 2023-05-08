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Wren Kitchens大學點分店新張 打造您夢中廚房的好去處

紐約訊
Wren Kitchens專業廚房設計公司，讓您擁有一個美觀實用廚房的美夢成真。
Wren Kitchens專業廚房設計公司，讓您擁有一個美觀實用廚房的美夢成真。

如果您正在尋找一個全新的廚房，那麼您一定要去看看Wren Kitchens在大學點College Point的最新分店。這是一家英國排名第一的專業廚房設計公司，在這裡展示了Wren Kitchen高品質、高性能和高價值的廚房產品，讓您可以找到適合您的風格和預算的理想廚房。

Wren Kitchens在紐約大學點College Point的新店是他們在美國的第八家，也是他們在紐約的第三家，使其在美國和英國的分店總數達到117家。這家大學點分店於2023年4月28日已正式開業，佔地15,000平方英尺，有32個全尺寸廚房展示廳以及22個設計套房和5000多種廚房產品。在這裡您可以現場與專業的廚房設計師溝通，根據您的預算和喜好一起規劃您的夢想廚房。Wren Kitchens獨特的VR技術，讓您可以在虛擬現實中走進您的未來廚房，感受空間、顏色和細節。在設計方案確定後，您可以享受Wren的免費測量、送貨和安裝服務，並且享有10年的品質保證。

Wren Kitchens的產品種類繁多，設計分為三大類：現代風、傳統風和手工風。現代風的廚房以簡潔、時尚、功能性為主，適合喜歡現代感和科技感的人；傳統風的廚房以經典、優雅、溫馨為主，適合喜歡復古和鄉村風格的人；手工風的廚房以細節、質感、個性為主，適合喜歡手工藝和自然元素的人。在這裡您絕對可以找到您滿意合適的櫥櫃、檯面、電器、水槽、水龍頭和配件，Wren Kitchens還提供了多種存儲解決方案，讓你的廚房更加整潔和實用。

Wren Kitchens的所有產品都是在他們位於賓夕法尼亞州Wilkes-Barre最先進工廠中生產的，這家領先的廚房製造商和零售商已經對這個工廠投資了1540萬美元，並且擁有自己的卡車車隊，為全國各地的客戶提供負擔得起的豪華廚房。

Wren Kitchens展廳總經理Angel Carire表示：「我們很榮幸能夠在美國開設我們第八家也是紐約市第一家的Wren Kitchens陳列室，我們相信我們能夠為College Point和周邊地區的客戶提供最好的服務和最好的產品。我們邀請大家來參觀我們的陳列室，體驗一下Wren Kitchens的不同之處。」

大學點新張的Wren Kitchens的展示廳不僅適合成人，也適合寵物和兒童，這裡有遊樂區、嬰兒換尿布設施、嬰兒車公園和休閒咖啡區。如果您想要改變您現有的廚房或者打造一個全新的廚房，不妨考慮Wren的廚房設計服務，它可以讓您擁有一個既美觀又實用的廚房，使您的生活更加舒適和愉快。Wren大學點分店的地址：13-817 20th Ave, Queens, NY 11357（臨近白石鎮BJ's）；營業時間：週一至週六上午9點至晚上點，週日上午10點至下午5點。如需更多資訊，請訪問：www.wrenkitchens.com/us，或致電：929-298-4437。

Wren Kitchens專業廚房設計公司，讓您擁有一個美觀實用廚房的美夢成真。
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