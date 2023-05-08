美國Starkey史達克助聽器 幫助您更好地聆聽與生活
現今最好的助聽器是人工智能助聽器，可以改變生活、改善健康狀況、放大您想聽到的聲音並減弱您不想聽到的聲音。美國史達克公司製造的人工智慧助聽器向使用者提供最新的創新技術與清晰的音質，確保您永遠不會錯過最重要的時刻。
美國STARKEY總公司位於明尼蘇達州，是美國最具規模及專業的助聽器製造廠商，三十多年來一直從事助聽器及其相關的研究及製造，也是世界上第一個通過ISO9000認證的助聽器廠商。Starkey史達克是訂製型助聽器領域的領導者，特別是大功率的深耳道式助聽器，更是其他助聽器廠牌無可比擬的。
史達克是全世界藍牙技術的先驅公司，他的藍牙技術使助聽器、手機及其他創新科技提升到一個新的高度。史達克的人工智慧助聽器不再用電池，而是採用充電作為工作能源，此種助聽器可與智能手機連接，用戶無需手握手機接聽。來電被接受後，使用者可以直接用助聽器對話，採用手機可以調節右耳或左耳助聽器的音量，也可選用低頻或高頻的音質，而且可以微調外界風聲的干擾。在吵雜的環境中，可轉換麥克風的方向，定向更換或自動調節均可。年長者有時不記得助聽器放在何處，智慧手機的GPS可以追蹤助聽器放置的地方。不與家人同住的長者如果不慎跌倒，助聽器可以通過連接的智慧手機送警訊給家人，有助於長者的及時關照及救治。這款智慧助聽器可隨時記錄使用者的健康指數：行走/站立/活動的頻率、每日使用助聽器的時間、與他人的交流、與外界溝通的活動等。
美國聽力學博士郭晶表示，年長者聽損常被忽略，但愈來愈多醫學研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因而誘發失智症。年長者聽損往往是在不自知下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時聽損可能已屬中重症，十分嚴重。年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音、不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題；若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應。許多人認為，助聽器就像戴上眼鏡就能立刻解決問題，這是錯誤觀念，因助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、練習的過程。
由郭晶聽力醫學博士主理的東方聽力中心代理Starkey史達克助聽器，提供兒童、成人及老年人的全面聽力檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞和幫助僑胞申請保險助聽器等服務。
郭醫師擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員。東方聽力中心預約電話：347-393-3130；法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。
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