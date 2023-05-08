美國Starkey史達克助聽器 幫助您更好地聆聽與生活

助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程。

現今最好的助聽器是人工智能助聽器，可以改變生活、改善健康狀況、放大您想聽到的聲音並減弱您不想聽到的聲音。美國史達克公司製造的人工智慧 助聽器向使用者提供最新的創新技術與清晰的音質，確保您永遠不會錯過最重要的時刻。

美國STARKEY總公司位於明尼蘇達州，是美國最具規模及專業的助聽器製造廠商，三十多年來一直從事助聽器及其相關的研究及製造，也是世界上第一個通過ISO9000認證的助聽器廠商。Starkey史達克是訂製型助聽器領域的領導者，特別是大功率的深耳道式助聽器，更是其他助聽器廠牌無可比擬的。

史達克是全世界藍牙技術的先驅公司，他的藍牙技術使助聽器、手機 及其他創新科技提升到一個新的高度。史達克的人工智慧助聽器不再用電池，而是採用充電作為工作能源，此種助聽器可與智能手機連接，用戶無需手握手機接聽。來電被接受後，使用者可以直接用助聽器對話，採用手機可以調節右耳或左耳助聽器的音量，也可選用低頻或高頻的音質，而且可以微調外界風聲的干擾。在吵雜的環境中，可轉換麥克風的方向，定向更換或自動調節均可。年長者有時不記得助聽器放在何處，智慧手機的GPS可以追蹤助聽器放置的地方。不與家人同住的長者如果不慎跌倒，助聽器可以通過連接的智慧手機送警訊給家人，有助於長者的及時關照及救治。這款智慧助聽器可隨時記錄使用者的健康指數：行走/站立/活動的頻率、每日使用助聽器的時間、與他人的交流、與外界溝通的活動等。

美國聽力學博士郭晶表示，年長者聽損常被忽略，但愈來愈多醫學 研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因而誘發失智症。年長者聽損往往是在不自知下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時聽損可能已屬中重症，十分嚴重。年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音、不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題；若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應。許多人認為，助聽器就像戴上眼鏡就能立刻解決問題，這是錯誤觀念，因助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、練習的過程。

由郭晶聽力醫學博士主理的東方聽力中心代理Starkey史達克助聽器，提供兒童、成人及老年人的全面聽力檢查、眩暈檢查、助聽器的選擇及評估、助聽器修理及調試、高品質助聽器和電池代理、聽力保護耳塞及其他用品、防水耳塞、助聽器耳模、音樂家耳塞和幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

郭醫師擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員。東方聽力中心預約電話：347-393-3130；法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150；華埠診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。