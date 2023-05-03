陸銀輝的多項專利技術助力紡織業環保升級，引領產業綠色革命

陸銀輝，曾就讀於中南財經政法大學、長江商學院、上海高級金融學院和沃頓商學院，專業領域涵蓋紡織印花技術等多個領域，憑藉自身技術和專業背景，成功發明多項專利技術，解決了紡織品生產中的難題。

隨著工業水準的提高，中國的紡織業發展迅速。紡織機械開始走向國際市場，在國民生產總值和出口創匯中佔有重要的地位。在紡織品染整加工過程中，織物要受到多種複合作用，使得產品在外部形態及結構尺寸上有所變化，這對紡織品製造的經濟價值和提高紡織品和服裝附加價值有著很大的影響。

為了提高合成纖維的熱穩定性，一種熱處理的方法被應用，即熱定型。陸銀輝的專利「一種節能環保型滌綸印花定型設備及使用方法」通過設置溫度感測器、光敏電阻和負壓機裝備，讓滌綸面料在上定型塊和下定型塊加溫時定型溫度在170-200度之間，防止在定型的過程中出現偏移。該專利有效解決了現有印花機產生的大量灰塵及定型效果問題。使用該專利的合作公司所生產的滌綸印花布因定型效果好、清潔環保節能而拓展了海外銷售市場。

除此之外，陸銀輝的「一種餘熱利用節能蒸汽鍋爐」實用新型專利技術，成功解決了工業鍋爐結構複雜、換熱效果差及熱能利用率低的現有問題。同時，該實用新型極大發揮廢熱二次利用，提供了熱能利用率。

陸銀輝的專業領域還涉及滌綸纖維的染色。滌綸纖維因為其自身結構比較緊密，疏水性比較強，且具有良好的機械強度、挺括性和優異的抗皺性能，被廣泛應用於紡織服裝行業。滌綸纖維的染色，主要使用的是分散染料。分散染料分子小，水溶性低，非離子染料，需添加分散劑以提高染色性能，但分散劑含COD，污水難處理。分散劑還會阻止染料分子進入纖維內部，產生浮色，需要高溫 還原清洗，增加工業廢水。液體分散染料的是分散染料發展的趨勢，符合環保的理念，是一項綠色染整技術。近些年來，陸銀輝一直專注液體分散染料的研究，利用低共熔溶劑成功研製出性穩定性好、性能高的液體分散染料，從源頭上杜絕了分散劑的添加，並且實現了染色或印花後免水洗的效果，為液體染料的研發提供了新的途徑。

陸銀輝發明的多項專利技術，包括滌綸印花定型設備、節能蒸汽鍋爐和液體分散染料等，均具有節能環保、提高資源利用率的特點，符合當前環保趨勢。這些專利可為紡織品生產和加工過程中的環保問題提供更加可持續和高效的解決方案，有望在紡織品技術環保領域做出更多貢獻。