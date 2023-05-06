APICHA亞皮查社區健康中心　Jackson Heights新診所開幕

APICHA亞皮查社區健康中心Jackson Heights新診所開幕。

APICHA亞皮查社區健康中心(CHC)皇后區傑克遜高地37大道82-11號新診所，於日前隆重新張，多位政府官員代表、創始人、社區合作伙伴等應邀出席剪彩儀式和祝賀，並讚揚了APICHA在促進社區健康和福祉方面發揮的重要作用。

APICHA社區健康中心成立於1989年，是一家致力於為紐約市的亞裔 和太平洋島民、LGBTQ+人群和其他弱勢社區提供全面、文化適切、高品質醫療服務的非營利組織，致力於提高這些社群的健康水平，消除他們面臨的健康差距；APICHA曼哈頓診所提供家庭醫學 、婦女健康、行為健康、HIV/AIDS預防和治療、性傳播感染測試和治療、轉性護理等服務。

自1995年成立三十多年以來，APICHA一直不斷擴大其服務範圍和影響力，為了滿足社區的不斷變化和增長需求，以進一步實現其使命，APICHA於Jackson Heights設立新診所，4月27日正式開幕投入服務。新診所提供的服務包括：家庭醫學、牙科、兒科、婦女健康、行為健康等，醫生和護士都是經過認證的專業人員，能說多種語言。新診所還設有一個社區活動室，可用於舉辦各種醫療健康教育活動，如健康講座、瑜伽課、同志小組等。

Apicha CHC首席執行官Therese Rodriguez在開幕典禮上表示：大約十年前，當時的理事會成員Daniel Dromm鑒於傑克遜高地有超過50,000名低收入社區居民缺乏可妥善提供服務的醫療中心，便萌生在該區開設診所的想法。隨著傑克遜高地新診所的開業，這個夢想今天起終於成為現實。

新診所將有助於縮小傑克遜高地區內在醫療保健方面與其他周邊社區的差距，提供區內綜合醫療服務，包括兒科和牙科等。新診所是APICHA對社區的承諾和貢獻的象徵，特別是在新冠病毒大流行期間，亞裔和太平洋島民社區遭受了巨大的衝擊和歧視 。

Therese Rodriguez稱：「我們很高興能夠在Jackson Heights這個多元化和包容性的社區開設我們的新診所，為更多需要我們服務的人提供方便和安全的醫療空間，無論他們的種族、性別、性取向或收入如何，相信每個人都有權利獲得優質、平等和尊重的醫療服務。Apicha的社工、個案專員、社區衛生教育工作者，將幫助來訪者解決心理健康問題、獲得食物和其他社會服務，每個人都會受到尊重。我們不僅照顧窮人，還照顧那些面臨各種形式歧視的群體。」