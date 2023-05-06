第二屆法拉盛餐館周5月8日登場

本次法拉盛餐館周，20家知名餐館提供套餐優惠。

法拉盛 的美食 餐館近年如雨後春筍般冒出，讓食客驚喜連連。由法拉盛商改區 (Flushing BID)主辦的第二屆「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)，將於5月8日再度登場，至5月18日截止，為期11日。今年參加活動的有20家知名餐館，各自為餐館周推出套餐優惠，最高折扣可達五折。在活動期間前往這些餐館用餐，可享受特別優惠（不包含周末，需下午6時前進餐館用餐），大家亦可利用此機會嚐試新店。

參加今年餐館周精選的20家法拉盛知名餐館分別有：1392海鮮串吧(1392 Saefood BBQ)、脆脆雞(Crispy Burger)、台灣好滋味(OK Canaan)、南翔小籠包(Nan Xiang)、四季椰林(Four Coconuts)、香天下(Xiang Hatpot)、江湖烤肉(Gan-Hoo BBQ)、老高燒烤(Gao's Seafood Kabob)、局氣(Ju Qi)、魚你在一起(Fish With You)、稻香點心坊(Dim Sum Garden)、張亮麻辣燙(Zhang Liang Spicy)、大喜川菜(Daxi)、友情客串(Friendship BBQ)、湘當有料(Young and Rich NY)、良壽司(Yoi Sushi)、銀記腸粉(Yin Ji Chang Fan)、季北川(JiBeiChuan Noodles)、世俗里甜品(Delight Florist)、冠軍披薩(Champion Pizza)。

其中四季椰林推出原價$100的套餐，優惠價$49.99；大喜川菜的套餐原價為$69，特價$49.99；局氣套餐原價$81，特價$49.99；稻香點心坊套餐原價$61.49，特價$49.99；老高燒烤套餐原價$83.50，特價$49.99；香天下套餐原價$79.99，特價$49.99；良壽司套餐原價$88.88，特價$49.99。

法拉盛商改區(Flushing BID)為此次活動送上折上折福利，前往商改區諮詢亭（位於法拉盛圖書館前，每日上午10點至下午5點）可領取$6折扣優惠券（須提前預），數量有限、先到先得！更多詳情請前往：www.flushingbid.com查看，或到商改區諮詢亭問詢。