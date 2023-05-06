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北美老闆醫療器集團母親節重磅出擊　四折驚爆價推出世界頂級按摩椅

紐約訊
北美老闆醫療器集團推介型號FJ-8500的世界頂級4D按摩椅，母親節驚爆價$6,999，顏色有高貴黑以及喜氣紅等可供選擇。
北美老闆醫療器集團推介型號FJ-8500的世界頂級4D按摩椅，母親節驚爆價$6,999，顏色有高貴黑以及喜氣紅等可供選擇。

三十年行家資歷的北美老闆醫療器集團(DR. BOSS/BOSSCHAIR ACIGI RELAXATION)，又將起航、重啟輝煌。該集團母親節重磅出擊，原價$19,999的世界頂級勞斯萊斯按摩椅FJ-8500，現以低於四折的驚爆價$6,999推出，並且買就送$399魔鬼按摩槍(DR FUJI SUPERSTAR therapeutic)，自用送禮兩相宜。

該集團美東負責人沈經理說，始於2020年的世紀疫情，人們的保健意識空前高漲，又因宅家隔離抗病防疫不求人等需要，使得高檔按摩椅火爆熱銷、供不應求。沈經理補充，雖說如今疫情已漸行漸遠，但扔層出不窮，花樣翻新的各種病毒還是不時出現、伺機而動，人們要有飽滿的精神與強健的體魄，如此方能抵擋防禦這些病毒或疾病的侵害。老闆牌醫療按摩椅根據人手理療按摩原理發明，讓消費輕輕鬆鬆地舒壓解乏，維護全身健康。沈經理敬請僑胞認明老闆醫療按摩椅FJ-8500，它有著「全球醫療按摩椅王」(The King of Medical Massage Chair)以及「按摩椅中的勞斯萊斯」之美名，無疑是防毒抗病、延年益壽的最佳利器。

沈經理接著介紹，FJ-8500按摩椅採用了真正的4D深度按摩系統，能夠根據身體曲線和按摩需求自動調節滾輪的速度、力度、方向、範圍等，模擬真人的手法，予人最貼合、最舒適的按摩感受。FJ8500還具備了真正的S-L型曲線軌道，能夠從頸部到臀部完全貼合脊椎，同時配備了滾輪加熱功能，可以有效放鬆肌肉和關節，促進血液循環和新陳代謝。FJ8500配有零重力睡眠系統，能夠讓身體處於最佳休息姿勢，減輕心臟負擔、提高睡眠質量。

沈經理還說，FJ-8500不僅給全身提供按摩享受，還能夠針對不同的部位和情況，提供24種自動模式和724種組合功能，讓你隨時隨地找到最適合的按摩方案。無論是想要放鬆頭部、肩部、背部、腰部、臀部、大腿、小腿、腳部，還是想要改善頭痛、肩頸僵硬、背痛、腰痠、關節炎、失眠等問題，FJ-8500都能夠幫你達到理想效果。FJ8500不僅功能強大，外觀也非常精美和時尚，採用了高品質的皮革材料和精細的工藝，顏色有典雅白、高貴黑、喜氣紅等可供選擇。

該集團包按摩椅10年維修，頭3年免費。購椅和詳情，請逕至北美老闆醫療器集團(BOSSCHAIR ACIGI RELAXATION)，全美免費訂購電話：888-343-3168。法拉盛電話：646-824-8873，地址：136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354（新世界商城二樓）；布碌崙電話：917-299-4035，地址：7109 18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居）；唐人街電話：212-226-7823，地址：119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬）；網站：www.DrFuji.com。

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