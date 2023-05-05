思親懷念音樂會闊別3年再度登場。

由恒福陵園亞裔 服務部主辦、紐約華埠 網協辦的思親懷念音樂，闊別社區3年，於5月3日下午1點，再度在Brooklyn新鳳凰城登場。此次音樂會自推出唐人街專場，近千張音樂會門票不到兩週便已經派發完畢，音樂會當日新鳳凰城酒樓座無虛席。

音樂會以「思親懷念」為主題，推廣提早在恆福陵園挑選福地的思想，由多位紐約著名歌手演繹來自張國榮、梅豔芳、鄧麗君、陳百強、羅文及黃家駒等殿堂級歌星的經典金曲，令現場觀眾如癡如醉。音樂會中，恆福陵園亞裔服務部團隊還特別為恒福陵園創辦人Buzzy先生慶生，現場一起唱生日歌，今年5月1日已是Buzzy先生從事墓園行業的第57年了。

現場觀眾朋友除欣賞經典金曲、品嚐美食外，還有65寸三星大電視、客棧現金消費券等豐富抽獎禮物，場面歡欣熱鬧！觀眾可以在一個輕鬆的環境中，提早瞭解挑選福地的重要性，更有恆福陵園亞裔服務部全體專業持牌經紀現場講解，播放影片展示美東地區罕見階梯式高山福地——恆福陵園的管理和環境，向來賓展示不一樣的充滿亞裔特色的福地文化。在這樣一個不一樣的思親懷念音樂會現場，有不少民眾現場諮詢福地，登記5月6日、7日恆福陵園週末公展日的參觀活動。

九龍龜鎮守、萬福牌坊庇佑的恆福陵園，被譽為人生另一個世界高山唐人街，常年保持乾爽，有超過十個不同方位朝向、不同尺寸的中文園區，每個中文園區都結合方位及不同鄉下習俗配有中文名字：蓮花園、梅花園、牡丹園、杜鵑園、祝福園、平和園、中華玫瑰園等。這些中文名字的園區，讓參觀民眾即刻感受到唐人街的文化，每個園區都青山環抱、視野開闊。

恆福陵園採取亞裔特色墓園設計，九龍龜、萬福牌坊、噴水池等佈局合理。園地風水極佳、地勢高，距離唐人街約60分鐘車程，有超過7000萬的管理基金，確保福地能夠永久得到維護和管理。該陵園有數萬個福位供選擇，方便後人拜祭，避免後代子孫的煩惱。恒福陵園的開發初衷，是希望為紐約及新澤西附近的華人家庭提供更好的風水寶地。