Queens Baseball Convention 法拉盛中心法林頓大廈年會圓滿成功

Queens Baseball Convention在喜來登福朋酒店舉辦的年會盛況空前，超過500多個忠實的美國棒球粉絲前往朝聖。

法拉盛 四星級喜來登福朋酒店於2021年8月份正式營業以來，酒店客房和承辦的各式活動、晚宴、商業聚會等受到中外人士的肯定。Queens Baseball Convention在該酒店舉辦的年會盛況空前，超過500多個忠實的美國棒球粉絲前往朝聖。主辦方還邀請到目前美國當紅的棒球明星Bartolo Colón(AKA Big Sexy)以及Dwight Gooden 來舉行簽名活動，主流媒體也紛紛報導了這個活動。

法拉盛福朋喜來登酒店Farrington Sheraton共有210個房間，配備了室內游泳池、設備完善的健身房、大小型會議室、二樓可容納約300人的大型宴會廳、LED舞臺、20尺的LED大型螢幕、鋼琴等，同時還有超過一萬尺的室外活動空間。戶外空間設有兩個特色涼亭，適合戶外結婚拍照等；舞臺燈光和音響經過重新設計，可以配合各種場景使用；大型宴會廳可以分隔成四個獨立的中小型會議室/活動空間，並且每個獨立的空間都配有大型電視和播放螢幕。