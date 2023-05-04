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風華正茂：大型東方傳統及新創音樂會　兩大樂團聯袂演出

紐約訊
風華正茂大型東方傳統及新創音樂會，門票現已開始發售！
風華正茂大型東方傳統及新創音樂會，門票現已開始發售！

紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York | CMENY)與新竹青年國樂團，訂於5月21日（星期日）在曼哈頓Symphony Space，與特別從台灣新竹邀請遠道而來的38位年輕國樂樂手聯袂舉行一場別開生面的大型古典亞洲音樂會，門票現已開始發售。

成立於1961年的紐約中國民族樂團(CMENY)，是擁有悠久歷史的501(c)3非盈利組織。該樂團的宗旨是推動文化傳承、支持音樂藝術活動、為社區提供文化創意及藝術相關內容。自創立至今，在幾位老團長和團員們的努力及支持之下，該樂團已經發展為美國唯一的大型中國傳統音樂樂團。

CMENY每年有兩場大型演出，夏冬各一埸，其間有些不同的邀約，也會派成員到博物館、圖書館、學校和社區去演出。

去年，紐約中國民族樂團為了慶祝成立60週年舉行了盛大的音樂會，在全體團員的共同努力下，創就了紐約中國民族樂團的一個高峰。然而，在高光時刻之後，樂團想帶給民眾的是更上一層樓的願景。

經過一甲子的年華，接下來的不是「老之將至」，而是一種持續不斷的對美好音樂的堅持，以及對古典和創新曲目不減的熱情。因此，CMENY今年的音樂會主題是：風華正茂(In the Prime of Time)，慶祝的是生活中一切值得珍惜的美好，以及CMENY對古典東方音樂不息的努力，也希望CMENY能繼續茁壯成長，將傳統藝術文化發揚光大。

這次特別從台灣邀請蒞臨聯袂演出的新竹青年國樂團（以下簡稱「竹青」），近年一直專心致志推廣著民族音樂，並為邁向國際不遺餘力。竹青不僅具備高水準的演奏技巧及豐富的演出經驗，其樂團更因和諧音響及團員的絕佳默契，被譽為臺灣「最具活力及實力的國樂團」。自2011年起，由竹青策劃並推出的年度「竹塹國樂節」，現已是全球華人地區最重要的國樂交流平臺之一。

風華正茂——東方傳統及新創音樂會將會有總計76位音樂家同台演出，演奏曲目將涵蓋大江南北、不同風韻、橫跨歷史幅度的古典及創新良曲，其中包括了民樂經典曲目，如：《良宵》、《瑤族舞曲》，有濃郁地域風格的《東北風》、《台灣追想曲》，以及近年來的大型新創作《國樂印象：大曲》。

這埸音樂會還包括三首技術非常高超的協奏曲：別開生面的雙笛協奏曲、難得一見的中阮協奏曲、在美東絕無僅有的雙嗩吶協奏曲。那雙嗩吶的曲子、客家音畫，其風格特別、瑰麗慟人，兩位嗩吶獨奏樂手的表現自然也將精彩絕倫。竹青這次應邀來美，與紐約中樂團同台演出，屆時的樂器配置、演奏音響效果絕對非常豐盛，不容錯過！

紐約中國民族樂團及新竹青年國樂團聯袂演出大型東方傳統及新創音樂會——風華正茂，訂於5月21日（星期日）下午三時，在紐約The Symphony Space | Peter Jay Sharp Theater舉行，地址：2537 Broadway & 95th Street, New York, NY 10025，音樂會門票分別為$15、$25、$45，敬請登錄售票網頁：https://www.symphonyspace.org/event/383804/Music/vp-in-the-prime-of-time-beauty-of-heritage-music，或致電Box Office購票：212-864-5400。

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