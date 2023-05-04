美東珠海大學校友會　華埠春宴圓滿完成

美東珠海大學校友會職員與會員，向春宴嘉賓祝福問好。

美東珠海大學校友會(Chu Hai University Alumni Association of Eastern America)日前在華埠 舉行春宴，當眾宣佈該會刻在籌組2023年珠海大學世聯會澳門 參訪團，時間為10月20-22日。此外，該會亦擬於今夏6-7月，規劃3-4天的多倫多巴士美食旅行團，邀請會員暨親友熱烈響應報名。

上述春宴有60餘位會員與親友出席，請到華埠人瑞中心主任，也是珠海的優秀校友伍寶玲列席。會長李幹英說，珠海大學已有七十多年歷史，分別在廣州設有珠海大學，在香港設有珠海書院。凡是曾在這兩校就讀的大學部本科畢業或肆業生，均歡迎登記為該會會員。

李會長還提示，珠海大學校友會在全球設有七個分會，美東分會以紐約市為基地，有會員百餘人，每月第一個周三下午1時，在華埠東百老匯39號二樓金泰海鮮酒樓茶敘；每月第四個周六下午1時，則在法拉盛 39大道136-17號二樓新木蘭海鮮大酒樓舉辦茶會。兩地茶會都舉辦慶生會，為當月生日的校友慶生；華埠茶會固定舉辦，如有意參加法拉盛茶會的會員與友好，敬請事先預約。此外，為進一步加強校友間的聯繫和溝通，校友會每月舉辦視訊通話，歡迎校友參加。