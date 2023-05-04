天仁茗茶純正威州花旗參　母親節暨返鄉探親的最佳禮品

天仁茗茶純正威州花旗參，是母親節暨返鄉探親的最佳禮品！

疫情鬆綁，返鄉探親變得熱絡，加上即將到來的「母親節 」，你是否正煩惱應該選購什麼禮品，才能最受親友及長輩的喜愛？天仁茗茶公司建議：產自美國威斯康辛州 的「威州花旗參」，就是任何時節送禮的養生首選！

為了回饋客戶的長期支持，紐約天仁茗茶公司特別配合這波熱絡的返鄉探親潮，以特價優惠的美國特色禮品「威州花旗參」，提供給海外遊子獻上思親的心意。配合這次母親節，天仁推出的特價優惠有兩種選擇：1. 凡購買8號粉光參，一律買一送一；2. 凡購買花旗參粉或野生粉，只要購滿2磅，一律六折。

被譽為「百草之王」的人參，富含多種微量元素、多種氨基酸、維他命、人參皂苷等，是自古以來的養生聖品，有養生、補氣、生津、清熱、消炎、解暑、解酒、抗疲勞、抗衰老、降血脂等作用，並可增強人體免疫力。出產自美國威斯康辛州的「威州花旗參」，經過多項科學研究證實，是人參皂苷及人生多醣等有效成分含量最高的參種。

天仁公司介紹，由於美國威斯康辛州具有得天獨厚的地理環境，其境內擁有有利於人參生長的嚴寒氣候和優質土壤，加上美國政府對於農藥使用的嚴格規定，確保了威州花旗參符合FDA的最高食用安全標準。天仁公司在紐約成立40年來，一直堅持專賣產地直銷的「威州花旗參」，確保品質純正優良、符合美國最高食用規範。其「貨真價實」的口碑，在良莠不齊的花旗參市場中，一直贏得消費者的信任。

天仁公司指出，除了野山蔘及貿易用途的花旗參在進出口方面必須持有證書以外，一般自用或探親送禮的人工培植花旗參，只要旅客合法取得、非用作商業用途、少量攜帶，就不需申領證書。天仁茗茶是全球知名的華商企業，秉持「天然、健康、人情味」的經營理念，以「安心、信賴、滿足」為品質暨食品的安全守則，提供華人值得信賴的各類茗茶、精緻茶具，以及精選自威州的各種花旗參。

專賣「好參好茶」的天仁公司歡迎讀者線上訂購，也歡迎華人至華埠 總店及法拉盛分店親自選購。天仁華埠總店地址：73 Mott St., Manhattan, NY 10013，電話：212-349-2286、212-732-7178；法拉盛分店地址：135-18 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354，電話：718-461-9305。線上訂購：www.tenrenfinetea.com，訂貨熱線：800-292-2049，傳真：212-349-2180。