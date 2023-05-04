我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

天仁茗茶純正威州花旗參　母親節暨返鄉探親的最佳禮品

紐約訊
天仁茗茶純正威州花旗參，是母親節暨返鄉探親的最佳禮品！
天仁茗茶純正威州花旗參，是母親節暨返鄉探親的最佳禮品！

疫情鬆綁，返鄉探親變得熱絡，加上即將到來的「母親節」，你是否正煩惱應該選購什麼禮品，才能最受親友及長輩的喜愛？天仁茗茶公司建議：產自美國威斯康辛州的「威州花旗參」，就是任何時節送禮的養生首選！

為了回饋客戶的長期支持，紐約天仁茗茶公司特別配合這波熱絡的返鄉探親潮，以特價優惠的美國特色禮品「威州花旗參」，提供給海外遊子獻上思親的心意。配合這次母親節，天仁推出的特價優惠有兩種選擇：1. 凡購買8號粉光參，一律買一送一；2. 凡購買花旗參粉或野生粉，只要購滿2磅，一律六折。

被譽為「百草之王」的人參，富含多種微量元素、多種氨基酸、維他命、人參皂苷等，是自古以來的養生聖品，有養生、補氣、生津、清熱、消炎、解暑、解酒、抗疲勞、抗衰老、降血脂等作用，並可增強人體免疫力。出產自美國威斯康辛州的「威州花旗參」，經過多項科學研究證實，是人參皂苷及人生多醣等有效成分含量最高的參種。

天仁公司介紹，由於美國威斯康辛州具有得天獨厚的地理環境，其境內擁有有利於人參生長的嚴寒氣候和優質土壤，加上美國政府對於農藥使用的嚴格規定，確保了威州花旗參符合FDA的最高食用安全標準。天仁公司在紐約成立40年來，一直堅持專賣產地直銷的「威州花旗參」，確保品質純正優良、符合美國最高食用規範。其「貨真價實」的口碑，在良莠不齊的花旗參市場中，一直贏得消費者的信任。

天仁公司指出，除了野山蔘及貿易用途的花旗參在進出口方面必須持有證書以外，一般自用或探親送禮的人工培植花旗參，只要旅客合法取得、非用作商業用途、少量攜帶，就不需申領證書。天仁茗茶是全球知名的華商企業，秉持「天然、健康、人情味」的經營理念，以「安心、信賴、滿足」為品質暨食品的安全守則，提供華人值得信賴的各類茗茶、精緻茶具，以及精選自威州的各種花旗參。

專賣「好參好茶」的天仁公司歡迎讀者線上訂購，也歡迎華人至華埠總店及法拉盛分店親自選購。天仁華埠總店地址：73 Mott St., Manhattan, NY 10013，電話：212-349-2286、212-732-7178；法拉盛分店地址：135-18 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354，電話：718-461-9305。線上訂購：www.tenrenfinetea.com，訂貨熱線：800-292-2049，傳真：212-349-2180。

威斯康辛州 母親節 華埠

上一則

風華正茂：大型東方傳統及新創音樂會　兩大樂團聯袂演出

下一則

「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力

延伸閱讀

警方：2種ATM竊案 紐約皇后區盛行

警方：2種ATM竊案 紐約皇后區盛行
紐約市13處設充電樁 初步選址法拉盛、貝賽

紐約市13處設充電樁 初步選址法拉盛、貝賽
何處是老家／預防退化 法拉盛日間照護中心 讓長者老有所用

何處是老家／預防退化 法拉盛日間照護中心 讓長者老有所用
20號公車車友

20號公車車友
人工智能時代就業 法拉盛7日輔導講座

人工智能時代就業 法拉盛7日輔導講座

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情