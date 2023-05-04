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「法拉盛醫美中心」新張　由內而外煥發您的女性魅力

紐約訊
李綺梨醫師（中）以其婦產專科27年的經驗，幫助女性們內外兼修，煥發美麗與魅力。
李綺梨醫師（中）以其婦產專科27年的經驗，幫助女性們內外兼修，煥發美麗與魅力。

法拉盛著名的李綺梨婦產專科醫學博士親自主理的「法拉盛醫美中心」於日前隆重開幕，李醫師希望透過她的專業，幫助女性們由內而外煥發美麗與魅力：「有自信的女人，就會有獨到的氣場，這是值得的投資。」該店新張期間推出$99光子嫩膚體驗(原價$400)和紅地毯電射(原價$350)。

李綺梨醫師在醫美領域的獨特優勢，在於她累積了27年的豐富臨床經驗，擅長聆聽且具備高度理解力，十分理解女性對於美感與信任感的重視。在私密療程上，李醫師處理各類高難度私密手術、更年期障礙治療、荷爾蒙療法等遊刃有餘；在顏值保養上，李醫師對於各類電音波、肉毒玻尿酸、黃金射頻微針等針劑類施打也都駕輕就熟。

美感是十分微妙的平衡，醫師的每個判斷、術式設計、療程施打，都會大大影響每位求美者的自我感受。對於臉部線條美感，李醫師有獨到的見解。在女性私密療程方面，她技術精湛，幫助每位患者重新擁有私密健康；對於深受更年期困擾的患者，李醫師更能以其經驗與療法，幫助患者重拾身心愉悅。

目前法拉盛醫美中心備有15台2023年最先進的醫美儀器，其中有多台是Cutera的儀器。Cutera總部位於美國加州，由經驗豐富的鐳射和光學工程師於1996年成立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容、外科美容的設備和技術，其產品包括皮膚緊緻、祛皺、祛斑、祛痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑/除疤和皮膚提亮、Secret RF（二氧化碳鐳射+黃金微針最先進射頻能量）、Juliet（erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN、AviClear（全球唯一FDA認証的鐳射青春痘永久消除治療）等。這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。

法拉盛醫美中心還提供Zimmer、LED光療抗感染和抗炎、笑氣(laughing gas)等，確保顧客能有一個安全舒適的美容過程。

法拉盛醫美中心全方位提供祛斑美白、回春鐳射、醫療級別護膚套裝（包括乾細胞皮膚護理、痤瘡護膚套裝等面部護理）、袪眼袋（使用全球唯一精確的、非手術射頻的設備）、祛痘痘、袪疤痕痘印、溶脂增肌、陰道重塑、盆底肌共振修復術（陰道收緊、漏尿治療）、去雙下巴、瘦臉、肉毒、水光針、生長因數、乾細胞等，同時還提供李醫師親自監製的獨家品牌護膚保養品，歡迎愛美人士洽詢。

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）。

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