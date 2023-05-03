「06足球夏令營」即日起接受報名 團購五人同行可享一人免費

該課程現提供「五人同行，一人免費」的團購優惠，至5月31日止，請掃描二維碼辦理報名手續。

06聯足球 體育會的2023年暑期「06足球夏令營」，現已招收學員並接受報名！「06足球夏令營」在紐約市 五大華人社區（布碌崙日落公園 、皇后區法拉盛/貝賽/麥斯佩斯、曼哈頓唐人街）同時進行，暑期夏令營上課8週、每週2課，逢星期一至五不同時段在上述社區鄰近足球場進行上課訓練，課程費用每區$285（06會員）或$315（非06會員），另團購五人同行可享一人免費（優惠至5月31日止）。

06聯足球體育會自2014年開始舉辦「青少年足球發展計劃」週末訓練課程以來，一直深受社區各界歡迎及支持，學位多年來亦持續供不應求。有見及此，該會於2019年起在紐約市多個地區特別增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在能讓更多兒童少年有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑期空餘時間發掘出運動潛能，在鍛煉體魄的同時培養良好的嗜好，還能籍此結交一些志同道合的好朋友及培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由擁有USSF美國足球協會專業執照資格的教練授課，學員將根據年齡及水平被編入該夏令營的不同組別。訓練班訂於暑假期間進行，每期上課8週、每週2課，逢星期一至五不同時段在紐約市多個華人社區的鄰近足球場進行上課訓練。

參加資格：5至13歲（即出生於2010年至2018年者）、對足球感興趣的兒童，男女均可；

課程日期：6月28日至8月22日（取決於訓練地區）；

課程時間：各區每週2課、每節課2小時，共16課；

課程贈品：參加者均可獲派發06俱樂部訓練球衣一套、訓練足球（4號）一個、夏令營課程畢業證書（只限出席率合格的學員）。

「06足球夏令營」報名日期自即日起至6月22日晚上11:59截止。因每區名額有限，先報先得、額滿即止，請即可洽詢註冊報名！課程費用每區$285（06會員）或$315（非06會員），填妥網上申請報名表後可以使用信用卡、PayPal或Zelle帳戶繳付學費。

此外，凡註冊參加「五人同行，一人免費」團購優惠之五位學員，必須在同一社區的上課場地接受訓練，「第五位」獲享免費優惠的註冊學員需提供其餘前四位已註冊學員的名字、出生日期及課程地點資料，每人只限使用一次此團購優惠。資料經06聯足球體育會審核後，將回覆至提供的電子信箱，郵件中會附上一份「團購優惠」的免費學員註冊表格；該優惠至5月31日截止。

06足球夏令營上課訓練場地分別有皇后區法拉盛草原可樂娜公園仿草足球場8號場(Flushing Meadows Corona Park, Field 8, Fowler Ave & College Point Blvd., Flushing, NY 11355)，逢星期二及星期四下午4點至下午6點；貝賽德雷蒙德奧康納公園仿草足球場(Raymond O'Connor Park, 209-01 32nd Ave., Bayside, NY 11361)，逢星期二及星期四下午1點至下午3點；麥斯佩斯弗蘭克普林西比公園仿草足球場(Frank Principe Park Soccer Field,

63rd St, Maurice Ave., Maspeth, NY 11378)，逢星期二及星期四上午10點至中午12點；布碌崙日落公園仿草足球場(Sunset Park Soccer Field, 4200 7th Ave., Brooklyn, NY 11232)，逢星期一及星期三上午10點至中午12點；曼哈頓哥倫布公園仿草足球場(Columbus Park Soccer Field, 67 Mulberry St., New York, NY 10013)，逢星期一及星期三下午2:30至下午4:30。