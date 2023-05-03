紐約耳鼻喉中心提供Lyric尖端助聽器材 本月舉辦免費示範試戴說明

Lyric尖端助聽器材可100%隱形、無需手術，放置方法快速且容易。

位於法拉盛 的紐約耳鼻喉中心，一向以注重專業、舒適的看診環境而聞名社區，除專精診治一般耳鼻喉疾病之外，診所內亦增設愛耳聽力中心，提供全新的Phonak Lyric尖端助聽器材，為僑胞提供聽力測試、配戴助聽器、內耳測試等相關服務。為回饋舊雨新知，該診所將於5/8及5/11（週六及周二）兩天舉辦示範試戴說明會，免費入場、名額有限（僅接受電話預約），歡迎有需要的僑胞及早預約。

超過4800萬的美國人患有聽力損失，大多數人都超過55歲，而這其中的許多人卻不願尋求幫助。聽力損失通常與其他疾病（如心臟病、癡呆症和認知能力下降等）存在相關性，這就是為什麼聽力保健是整體醫療保健的重要組成部分。Phonak Lyric是世界上第一個也是唯一的100%隱形、無需手術 的長效助聽器，它具備了以下優點：

1. 在睡覺、淋浴、鍛煉和打電話時，可一天24小時、一周7天長時間佩戴；

2. 提供清晰、自然的音質，並將背景雜音降至最低；

3. 無日常麻煩，無需更換電池或每天插拔電池；

4. 可緩解日夜耳鳴症狀。

對於重視外表或愛美的人士而言，Phonak Lyric顯然是最佳選擇。該尖端助聽器材的放置方法快速且容易，毫不費力地插在耳道深處，放置後可以享受比傳統助聽器更好的聽力體驗，更簡單地面對日常生活瑣事。許多用戶表示，愛耳隱形助聽器與傳統的助聽器相比，在音質上有顯著改善，能為耳朵的解剖結構提供更自然的聲音質量，尤其是在困難的聽音條件下。

法拉盛紐約耳鼻喉中心診所專精各類耳鼻喉頭頸疾患美容整型，診治項目包括：中耳炎、耳道炎、耳鳴、暈眩、耳水不平、耳膜穿孔、耳骨硬化、中耳積水、鼻竇炎、鼻出血、鼻敏感、鼻塞、鼻中彎曲、鼻咽痛、鼻咽癌、鼻骨矯正、沙聲、聲帶小結、吞嚥困難、咳嗽、呼吸道炎症、唇舌口腔痛腫、口腔潰瘍、甲狀腺、腮腺癌、扁桃腺、頭頸腫瘤、胃酸倒流。

該診所內可實施各類先進檢測及手術，有註冊聽力治療師主理聽覺、聽力檢查及(VNG)眩暈檢查，同時提供全新Lyric尖端助聽器材，特設協助配戴助聽器及內耳助聽(OAE)。該診所還提供過敏源（敏感抗原）皮膚測試、免疫注射治療、耳手術顯微鏡檢查去除鼻息肉、鼻鏡、鼻咽喉內視鏡、全新鼻竇球囊擴張術等。

法拉盛紐約耳鼻喉中心診所接受大部分醫療保險 ，精通國、粵、英語。地址：38-08 Union Street, Suite 3D（法拉盛友聯街），電話：718-670-0006。