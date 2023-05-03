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布碌崙太平洋公園廉租公寓全新落成 7月3日截止申請 逾期不候

紐約訊
太平洋公園廉租公寓大樓的戶外泳池與休閒區。
太平洋公園廉租公寓大樓的戶外泳池與休閒區。

紐約市房屋保護和開發局(Department of Housing Preservation and Development)最新推出全新開發的布碌崙太平洋公園廉租公寓(PACIFIC PARK APARTMENTS)，位於展望高地(PROSPECT HEIGHTS)的交通樞紐，近二十條地鐵、公車與鐵路行經，出行超級無敵便利，設備也無比齊備周全。申請入住的截止日期為2023年7月3日，申請人必須在這天或之前寄出書面申請表或線上提交，逾時不候。

太平洋公園廉租公寓大樓是雙塔建築，經總體規劃，共有240套新建單元，地址為：595 DEAN STREET, BROOKLYN, NY 11238。該樓除了精心設計的統倉單間、1臥及2臥戶型外，還附帶近60,000平方英尺的公共公園和廣場空間，並設有互動水景、遊樂場、遛狗區以及野餐區和休息室座位。該樓鄰近新建的布碌崙秋霞碼頭(Chelsea Piers, Brooklyn)，大樓住戶可專享該碼頭的會員折扣。繳納社區費用的住戶，有權使用大樓的各項設施，如室外游泳池及、戶外烤爐、陽光露臺、俱樂部聚會室、娛樂室、兒童遊戲室、放映室、會議室以及與會議相連的寬敞聯合辦公休息室。

除上述各項周到設施外，大樓尚聘有24小時專人值守大堂、常駐大樓管理員、收發室值班人員、愛犬美容站、俱樂部、屋頂露臺、有氧健身房、住戶專享活動和節目、自行車存放處、洗衣房（社區及協力廠商會收取費用）。交通方面，有接近二十路地鐵（包括2、3、4、5、A、B、C、D、N、Q、R號線），以及公車（包括B65、B45、B69、B41、B67、B25、B26路），長島鐵路也在近處設有布碌崙太平洋公園(Brooklyn Pacific Park)站，四通八達、有利出行。

有意者可申請入住該禁煙大樓，無申請費與仲介費。該建築預計可獲得紐約市房屋保護和開發局的421a稅收激勵計畫(421a Tax Incentive Program)的稅收豁免，受居住標準制約，凡是滿足收入和家庭人數要求的個人或家庭，均可提出入住申請。統倉至二臥單位，月租$2,290-$3,360, 含烹飪用天然氣和熱水費；承租人需負責支付電費，包括電力供暖費。家庭人口限一至五人，包括與您同住的所有人，也包括父母和子女；家庭年收入限$78,515-$187,330，包括薪資、時薪、小費、社安金、子女撫養費及其他收入，收入指南可能時有變更。所列最低收入可能不適用於持有第8節所述住房券或享受其他合格租房補貼的申請人，資產限制同樣適用本廉租方案，符合條件的申請人將需要滿足其他選擇標準。居住紐約市的申請人享有選擇公寓的一般優先權，更多資訊請上網瀏覽：www.PacificParkBKLYN.com。

如有意申請入住，請線上或郵件申請。線上申請可上網： https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如郵寄索取申請表，請將回郵信封寄至：Pacific Park Apartments, P.O. Box 1543, New York, NY 10159。同一開發方案只接受一人一份申請表，請勿重複提交，亦勿同時線上申請和寄送書面申請表；提交一份以上申請表的申請人，可能會被取消資格。主事當局在收到申請表後，將以抽籤方式選出以供審查，如果您的申請表被選中並且基本符合條件，您將受邀提交檔案資料，以進一步確定是否符合申請資格。當局通常會在申請截止日期後的2至10個月內與申請人聯繫，屆時您需要提交可證明家庭人數、家庭成員身份和家庭收入的相關文件。

公共設施完備的太平洋公園廉租公寓大樓，附設戶外露臺用餐區及烤爐。
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太平洋公園廉租公寓大樓是雙塔建築，經總體規劃，交通便利、設備齊全。
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麻雀雖小但五臟俱全的太平洋公園廉租統倉單位。
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布碌崙 紐約市 地鐵

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