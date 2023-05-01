為什麼您的企業需要獲得多元化供應商認證

美國公司刻意尋找少數族裔（包括亞裔 美國人）擁有的企業並與之開展業務。這種趨勢稱為供應商多元化，它是公司成功的關鍵，是促進創新、培養網絡、促進招聘的一種方式，或許更為重要的是，這是一種讓公司在採取措施縮小種族平等差距的同時體驗多元化帶來諸多好處的方式。過去幾年見證了種族正義和社會意識的關鍵浪潮。現在，消費者和公司比以往任何時候都更加優先考慮積極解決多元化、公平和包容問題的企業。他們正在尋找多元化的供應商 —定義為至少51%由少數族裔群體擁有和經營的企業 —以努力解決種族不平等問題並支持少數族裔企業家。

根據 Billion Dollar Roundtable，28 家財富500強公司每年至少花費10億美元採購與於多元化的供應商。這些是美國的一些領先企業，他們積極尋求多元化企業。那麼這是什麼意思？獲得多元化供應商認證比以往任何時候都更加重要。認證不僅可以為大公司創造新的商機，還可以增加獲得資源和得到支持的機會。它可以證明您的企業多元化、穩定並準備好迎接新的增長機會 — 對於希望發展業務的多元化小企業主來說，這是重要的一步。

為了使大家更多地瞭解專為多元化企業提供的機會以及該流程的運作方式，我們採訪了摩根大通 商業銀行中小企業和專業市場銀行東北部負責人 Thelma Ferguson，她提供了一些如何展示和推廣您業務的建議。

為什麼多元化企業應該獲得認證？

每個企業都在企業關聯中。通過正確的聯繫，多元化的小企業主可以開發新想法，避免常見（且代價高昂）的錯誤並發現新機會。獲得多元化企業的認證可以與其他志同道合的企業以及數百家代表數十億美元採購的美國公司建立聯繫。

此外，多元化認證可以證明您的公司符合多元包容的要求，並且可以考慮與通過正式採購流程的大公司（例如摩根大通）以及聯邦政府簽訂供應商合同。獲得認證是得到這些機會的最佳方式。許多私營企業將其年度支出的一部分用於經過認證的多元化公司，因此未經認證的企業正在錯失潛在的有利合同和增長機會。例如，每年有超過 830 億美元用於 Billion Dollar Roundtable 的不同供應商。聯邦政府還將其4000億美元的年度預算中的16%分配給各種小型多元企業的產品和服務。

簡而言之，認證讓過去多元化企業經常被拒之門外的地方打開了大門。

獲得認證對少數族裔企業有什麼好處？

許多機會專門提供給經過認證的多元化企業。認證您的企業是對您業務的投資 ，就像您申請貸款 時一樣。現在花在收集資料和與人會面上的時間可以在未來幾年得到回報。

一些最重要的好處包括：

* 商業機會。頂級企業採購代理正在尋找多元化業務。通過獲得認證，企業將進入國家數據庫，客戶會定期前往該數據庫尋找能夠滿足其業務需求並推進其多元化目標的公司。

* 獲得資本。認證的企業，銀行和風險投資公司會為公司提供額外的融資機會。此外，許多資本都為不同的業務提供專門的資金池。

* 有力的支持。認證組織對其成員企業的成功進行投資。他們經常提供教育 課程、培訓、社交活動和配對計劃，以增加聯繫和增長商業機會。

* 從供應商多元化計劃獲得機會。公司現在正在有意識地努力與多元化供應商合作。一些公司製定了特殊的供應商多元化計劃，以培養與其他多元化企業的關係，提供有關公司如何進行採購的資訊會議，並舉辦教育培訓。

* 推薦機會。網絡之所以強大，是因為它們允許企業主接觸數百名他們不認識的人。通過進入其中一個認證網絡，多元化擁有的企業主通過直接關係和推薦開闢了新的機會。

作為經過認證的多元化供應商，您不僅在他們的名單上，而且潛在客戶也在您的名單上。 企業主可以直接聯繫企業供應商多元化團隊提出問題和探索機會，他們也可以聯繫其他多元化企業探索合作機會。

官方認證過程需要什麼？

您的公司可以通過多種方式獲得多元化企業的認證。每種認證都是針對過去代表性不足的特定群體設計的，因此每種類型的多元化認證都有自己的要求。

一般來說，供應商多元化認證適用於至少51%由代表性不足的群體成員擁有和經營的公司，包括少數民族、女性、退伍軍人、LGBTQ+ 成員和殘疾人。供應商多元化認證可通過許多組織獲得，包括全國少數族裔供應商發展委員會、全國女性商業企業委員會、全國 LGBT 商會、Disability: IN 和全國退伍軍人企業發展委員會。

為什麼您認為少數族裔企業主不願意獲得認證？

認證過程可能很耗時，因此一些少數族裔企業主推遲獲得認證。該過程的嚴格性確保了高標準和信任 — 並最終使少數族裔擁有的企業有資格獲得重要的增長機會。

投入的時間用得其所。在每個行業中，許多公司都在進行大量投資以滿足多元化社區的需求。例如，作為摩根大通300億美元促進種族平等承諾的一部分，該公司正在增加貸款和技術援助，並向亞裔、黑人和拉丁裔社區的企業額外支出 7.5 億美元。

摩根大通提供哪些資源來幫助不同的企業獲得認證？

摩根大通商業銀行有專門的資源來幫助企業主瞭解成為經過認證的多元化企業所帶來的顛覆性影響。從有關認證本身的一般事實到獲得採購機會，企業主可以通過訪問此操作指南或訪問 https://www.jpmorgan.com/commercial-banking/insights/benefit-from-diverse-owned- 瞭解更多資訊 認證。

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