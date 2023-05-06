法拉盛靜安寺清明法會功德完滿

法拉盛靜安寺於四月九日舉辦了首場清明法會，祈願先人消除業障、早登極樂、庇佑子孫。

四月清明時節，慎終追遠、緬懷祖德、祭祀祖先是中華民族自古以來的敦厚習俗，相沿已數千年之久。自去年投入服務的法拉盛 靜安寺，於四月九日舉辦了首場清明法會，數十蒞臨祭祖清明法會的民眾在佛教高僧的引領下，為大佛及祖先敬香頌經，祈願先人消除業障、早登極樂、庇佑子孫。

法拉盛靜安寺清明法會於當日下午一時半開始，與會民眾隨高僧導引，向金身大佛及消災超度牌位進行敬香叩拜儀式後，一起恭誦《地藏菩薩本願經》，祈願先人罪障消除、離苦得樂、蓮品高增、早登極樂；誦經後普施迴向、功德圓滿。法會為每個消災超度牌位附薦金銀衣包，統一由高僧於靜安寺化寶爐焚燒化度。

樓高五層的靜安寺位處法拉盛王子街，於繁華的紐約市 區鬧中取靜，寺內裝潢莊嚴肅穆、環境清幽宜人、佛像慈悲端莊；傾聽悠揚佛號，敬奉一柱清香，在莊嚴的寺內修身理性以到達新的境界。靜安寺每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求。

寺內總共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6300至$16800不等。一樓牡丹堂(Peony Hall)、二樓春蘭閣(Orchids Pavilion)、三樓梅花園(Garden of Plum Blossom)、頂樓觀音台(Lotus Terrace)，另有敬香、紙錢焚化爐設置在二樓陽台。

靜安寺特設有安放先人牌位之思親堂，供至親好友參拜；寺內備有金爐、拜檯及休息區，方便親友供奉祭品、燒香禮佛、敬獻紙錢的同時也能夠得到片刻的歇息。靜安寺特為善信者邀請高僧法師主持佛誕、忌辰之祭禮儀式，定期講解佛學及舉辦以弘揚佛教及中國傳統文化為宗旨的法事活動。

靜安寺的祖先牌位全部設立在樓下的「聚福祠」，以方便親人的實際需要，祖先牌位的材質均選擇優良的花梨木，統一設計和色調。

選擇一個尚好位置的靈灰壽龕，配上一個特別設計與製造精良的靈灰甕，這就是對先人最大的敬意，也使得家人和良心得到無限安慰。本著這份誠意與孝心，靜安寺以百年大計為宗旨，有效整合資源，無論在美學、設計、選材和鑄造上都精益求精，堪稱達成了一項完美的人性化工程。

靈灰甕採用純正的黃銅鑄造，背面均刻有「慎終追遠」字樣，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人(12英寸x12英寸x12英吋)、雙人（12英寸x24英寸x12英吋），每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑 鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。