紐約市府最新推出布碌崙長者廉租屋——森納中庭花園大樓（示意圖）。

紐約市 府最新推出布碌崙 長者廉租屋——森納中庭花園大樓(THE ATRIUM AT SUMNER)，位於布碌崙貝佛‧史泰文森地段，地址是：57 Marcus Garvey Blvd., BEDFORD STUYVESANT, BROOKLYN，即日起至2023年6月1日受理申請入住，不收申請費及經紀費。

共有190戶的這棟全新大樓，其中99個單位是可負擔的長者住宅，而「長者」一詞的定義是：一個家庭裡，戶長、配偶或唯一成員的年紀，在交出本大樓申請書時必須至少滿62歲。這幢大樓一共推出99個長者住宅，79個為統倉、20個為一臥，供1至3人家庭申請；家庭大小包括每個同住人，即包含家長及子女，還要合乎NYCHA入住標準。家庭年收入限$0-$60,050，資產限$80,040；家庭收入包括薪水、時薪、小費、社安金、兒童扶養費以及其他收入，收入準則可能會變。大樓租客 所付電費，包含了電爐及空調。

全面禁煙的該樓宇，按照節能準則建成，設施周全齊備，聘有24小時專人管理大廳及公共空間，每戶均有免費寬頻上網。此外，該大樓也聘有住戶大樓管理員、駐守大樓經理、社工辦公室、二樓室內中庭花園、二至九樓洗衣房、多用途社區交誼廳、圖書室/電腦房、單車存放室、健身房、兩部升降機、每戶緊急拉繩及空調、公共空間扶手等。這處住宅一樓還設置了全包制照顧長者計畫中心，供大樓住客自行加入參與；附近交通方便，地鐵有J/M/Z，公車有B15、B54、B43、B46。

該幢大樓是根據紐約市房屋發展公司的極低/低收入廉租計畫(ELLA)、紐約市房屋維護及發展部門長者廉租公寓計畫(SARA)以及紐約市房屋局下一代NYCHA計畫所建造。該項目的57戶，保留給市府機構推介的過往遊民，33戶則由NYCHA第8條款以及公共住屋候補名單中人選直接填補。本公告所公布的99個單位，全部對大眾公開，不涉及上述特殊保留戶。

一般而言，紐約市居民可優先入住森納中庭花園大樓的長者廉租公寓，此外，有一定比例的戶數將撥給身障申請人，即行動不便(5%)及視障/聽障(2%)者，同時有33戶優先供給合乎NYCHA公屋計畫的住戶及有良好信譽者，同時還有目前NYCHA第8條款的租客代金券持有人。

森納中庭花園大樓詳情：https://riseboro.org/housing/sumner-houses/，合格者請上線或郵寄申請。上線申請請前往：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/；郵寄索取申請表，請寄回郵信封到：Atrium at Sumner, PO Box 440, Wading River, NY 11792。每個開發計畫限寄一份申請書，請勿重複遞交，請注意不要上線申請又寄交紙本申請書。遞交多於一份申請書，有可能遭取消申請資格，申請書必須蓋有郵戳或在線上提交，日期均不得晚於2023年6月1日，遲交的申請書將不獲考慮。

申請截止後，申請書將以樂透抽獎的方式挑揀並獲審閱，如果被抽中且符合資格，將獲邀見面以決定最終是否合格，約見時間通常在申請截止後的2至10個月內，屆時將被要求帶去文件以便核實家庭大小、確認家庭成員以及家庭收入。