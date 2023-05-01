華埠飛躍教育2023年成果輝煌亮眼 一年勝過一年

飛躍教育二維碼。

華埠 飛躍教育 (Leap Prep)公布2023年該校學生成功申請大學的成績單，進入普林斯頓大學(Princeton)、哥倫比亞大學(Columbia)、哥倫比亞大學女子學院(Barnard)、阿默詩學院(Amherst)和霸神大學(Babson)等五校各1名；就讀紐約大學(NYU)的人數最多，共占9名；其次是羅徹斯特大學(U Rochester)5名。此外，康乃爾大學(Cornell)、密西根大學(U Michigan)以及喬治亞州理工大學(GIT，第二年轉校)等三校各4名；波士頓大學(Boston U)3名；加州伯克萊大學(UC Berkeley)與復敦大學(Fordham)兩校各2名。成果輝煌亮眼，一年賽過一年！

飛躍教育負責人趙愛琳老師(Ms. Eileen Zhao)還同時公布了該校學生在2022-2023年所取得的SAT 成績：滿分為1,600分，飛躍學生取得接近滿分（1,590分）的有1人，獲得1,580高分的有2人，達到1,570分、1,560分、1,550分與1,540分的均有2人，1,500分至1,530分的共計12人。如此訓練有素的SAT高水準表現，也顯示了飛躍教育的學生，在獲得大學名校錄取方面大有斬獲、成績耀眼。

飛躍學子考進特殊高中的人數也逐年成長，2023年獲得錄取入讀史岱文森高中(Stuyvesant)的有6名；布魯克林科技高中(Brooklyn Tech)的人數最多，共13名；布朗士科學高中(Bronx Science)3名；城市大學附屬數學、科學、工程高中(HSMSE)、史登島科技高中(SIT)與布魯克林拉丁高中(Brooklyn Latin)各有1名。

趙老師特別恭喜2023年飛躍教育輔導的所有12年級學生。她表示，飛躍教育非常榮幸地向家長及親友報喜，學生經過高中3年半的奮發圖強，在家長的殷切督導和各方面的配合及努力下，大部分學生最終達成目標，可喜可賀！

多年來，飛躍教育最具特色的課程是一對一申請大學輔導班，重點指導學生撰寫突出個人特點的大學申請書，成為進入名牌大學的敲門磚與不二法門。該項申請大學班由謝老師主持，帶領斯坦福、耶魯、哥倫比亞和哈佛大學的精英尖子以及準高中畢業生，分享申請名校的要訣，成功引導不少華裔學生美夢成真，實現升入理想名校的心願。

除了上述申請大學輔導班外，飛躍還開辦SAT初級班和強化班，各科補習包含英文文學、化學、物理、生物、數學、電腦編程、世界和美國歷史、西班牙語、法語、特殊高中SHSAT/亨特初中衝刺班，兼且開辦州考準備班、寫作強化班、閱讀提升班、數學競賽班、小學天才生應試和早期兒童閱讀啟蒙班、暑期和課後班以及一對一輔導。

作為孕育英才的基地，飛躍教育於2022年下半年擴張校舍，增加華埠且林士果廣場校址，將兩層共五千餘呎的空間打造成美輪美奐的學習環境，並禮聘名校師資，以專業的精神傳授學習心得與要領。