紐約Northwell Health肝病與移植中心 推動亞裔肝臟健康計劃

紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃醫護團隊部分成員（自左至右）：執業護士JimYeong宋、助理醫師Christina鄭、James朴晟植醫生、Betty小姐。

據統計，美國亞裔 的肝癌患病率是其他族裔的兩倍，死亡率也居於美國所有族裔之首。紐約地區約有170多萬亞裔，對於改善肝臟健康教育及肝病防治的需求，在亞裔社區更顯重要。

紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃，著重關注在美亞裔族群，旨在提高華裔社區對於肝癌、肝硬化及其相關風險因素的認識。亞裔肝臟健康計劃通過教育、預防、篩查和具有文化敏感性的臨床護理來促進亞洲肝臟健康。

亞裔群體肝癌高發是由多種因素引起的。首先亞裔患乙型肝炎的比例高於美國其他族裔，而乙型肝炎是肝硬化、肝功能衰竭以及肝癌的主要誘因。其次，二型糖尿病 和非酒精性脂肪肝也是增加肝硬化和肝癌患病率的重要因素，而亞裔人士患二型糖尿病的風險是美國其他族裔的兩倍；當人體血液中含有過多的糖分(glucose)時，人體新陳代謝會將多餘的糖分轉化為脂肪，脂肪沉積在肝臟中導致非酒精性脂肪肝，如果任其發展就會惡化為非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，進而發展為肝硬化甚至肝衰竭和肝細胞癌。

此外，不健康的生活方式也是引發肝癌的重要風險因素。雖然人們都知道吸菸會增加肺癌的發病率，卻並不清楚吸菸也會提升肝癌的患病風險。人們吸入的一氧化碳和焦油會影響肝臟的代謝能力，從而引發肝臟類疾病，而大量飲酒的人患肝癌的風險是普通人的五倍，因為酒精會對肝細胞造成損害。

紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃的專家醫療團隊，跨越多個醫療科學領域，包括肝病學、放射學、醫學腫瘤 學、放射腫瘤學、外科腫瘤學和肝移植手術等，對於接受診治的病患，會根據病情進行多學科的綜合評估並提供周詳的治療方案，同時還有熟悉國粵語和福建話的醫護人員協助，以確保醫療溝通優良、醫療服務可靠，必要時還將聘用外部專業翻譯提供服務。

紐約Northwell Health肝病與移植中心提供專業診治醫療，包括酒精相關的肝臟疾病、自身免疫性肝炎、肝硬化及相關併發症、藥物引起的肝損傷、血色沉著病、甲型/乙型和丙型肝炎、肝癌、活體肝臟移植、已故肝臟移植、代謝性脂肪肝、原發性膽汁膽管炎、原發性硬化性膽管炎等。

由於肝癌的前期症狀並不明顯，對大部份華人未能特別關注或忽略肝臟檢查，由今天起就需要提醒家庭醫生為自己安排相關篩檢。對於已經確診的乙型肝炎患者，至少每六個月應進行一次血液和超聲波檢查，以防止病情惡化。

欲瞭解更多紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃相關服務，請打預約電話：833-694-5483，電郵：[email protected]，或瀏覽網頁：https://www.northwell.edu/asian-liver-health。