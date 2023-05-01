紐約Northwell Health肝病與移植中心 推動亞裔肝臟健康計劃
據統計，美國亞裔的肝癌患病率是其他族裔的兩倍，死亡率也居於美國所有族裔之首。紐約地區約有170多萬亞裔，對於改善肝臟健康教育及肝病防治的需求，在亞裔社區更顯重要。
紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃，著重關注在美亞裔族群，旨在提高華裔社區對於肝癌、肝硬化及其相關風險因素的認識。亞裔肝臟健康計劃通過教育、預防、篩查和具有文化敏感性的臨床護理來促進亞洲肝臟健康。
亞裔群體肝癌高發是由多種因素引起的。首先亞裔患乙型肝炎的比例高於美國其他族裔，而乙型肝炎是肝硬化、肝功能衰竭以及肝癌的主要誘因。其次，二型糖尿病和非酒精性脂肪肝也是增加肝硬化和肝癌患病率的重要因素，而亞裔人士患二型糖尿病的風險是美國其他族裔的兩倍；當人體血液中含有過多的糖分(glucose)時，人體新陳代謝會將多餘的糖分轉化為脂肪，脂肪沉積在肝臟中導致非酒精性脂肪肝，如果任其發展就會惡化為非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，進而發展為肝硬化甚至肝衰竭和肝細胞癌。
此外，不健康的生活方式也是引發肝癌的重要風險因素。雖然人們都知道吸菸會增加肺癌的發病率，卻並不清楚吸菸也會提升肝癌的患病風險。人們吸入的一氧化碳和焦油會影響肝臟的代謝能力，從而引發肝臟類疾病，而大量飲酒的人患肝癌的風險是普通人的五倍，因為酒精會對肝細胞造成損害。
紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃的專家醫療團隊，跨越多個醫療科學領域，包括肝病學、放射學、醫學腫瘤學、放射腫瘤學、外科腫瘤學和肝移植手術等，對於接受診治的病患，會根據病情進行多學科的綜合評估並提供周詳的治療方案，同時還有熟悉國粵語和福建話的醫護人員協助，以確保醫療溝通優良、醫療服務可靠，必要時還將聘用外部專業翻譯提供服務。
紐約Northwell Health肝病與移植中心提供專業診治醫療，包括酒精相關的肝臟疾病、自身免疫性肝炎、肝硬化及相關併發症、藥物引起的肝損傷、血色沉著病、甲型/乙型和丙型肝炎、肝癌、活體肝臟移植、已故肝臟移植、代謝性脂肪肝、原發性膽汁膽管炎、原發性硬化性膽管炎等。
由於肝癌的前期症狀並不明顯，對大部份華人未能特別關注或忽略肝臟檢查，由今天起就需要提醒家庭醫生為自己安排相關篩檢。對於已經確診的乙型肝炎患者，至少每六個月應進行一次血液和超聲波檢查，以防止病情惡化。
欲瞭解更多紐約Northwell Health肝病與移植中心亞裔肝臟健康計劃相關服務，請打預約電話：833-694-5483，電郵：[email protected]，或瀏覽網頁：https://www.northwell.edu/asian-liver-health。
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