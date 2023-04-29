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「國醫堂」提醒僑胞提高警覺 中風可危害健康

紐約訊
范樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸及推拿等輔助治療。
范樹國、許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸及推拿等輔助治療。

國醫堂由精通中醫和針灸的范樹國教授和許英教授聯合主理，兩位教授就中風問題為僑胞分析，讓僑胞提高警覺。中風病症現代稱為心腦血管疾病，屬於當今疾病中致人死亡的第一殺手。它病發率高，有突發即死、來不及搶救等特點，後果極其嚴重；其中有些的患者救治亦非常困難、久治不愈，病程可達數年或十年以上，發病後大多出現後遺症，包括長期癱瘓在床或需要長期護理。這類中風後的常態，往往給患者本人和家庭帶來精神負擔和壓力，危害性極大，因此普羅大眾應該學習掌握一些基本常識，盡量避免該病的發生，這才是上策。

中風指（心）腦中風，也就是急性腦血管病，因其發病急驟，故又稱「腦血管意外」或者「腦卒中」。中風的主要癥狀有突然昏迷、半身不遂、肢體麻木、舌蹇不語、口舌歪斜、偏身麻木等，癥狀特點包括起病急、變化快等。

范教授從中醫角度解析中風的病機為：「心者君主之官，神明出焉。」凡是人體生命的精神情誌活動都由心主管，又有：「心主血脈」，指凡是血管系統和氣血正常運行的功能都是由心臟來主管。

中醫病理學認為，凡是人體精神情誌血脈出現的病癥，都直接與心臟功能的降低或者紊亂有關。

中醫認為中風分為兩大類：

1. 缺血性中風：凡因（心）腦血管阻塞引起的氣血運行障礙，因為供血不足影響心臟功能所形成的疾病，稱之為「缺血性中風。」

2. 出血性中風：多因氣血痰實在體內堆積日久，鬱而生熱化火，形成瘀塊顆粒阻礙心腦血管，由於壓力太大導致血管破裂出現腦部出血，直接損傷破壞腦部組織器官所致，嚴重時可以導致立即死亡的後果，多為「有餘」。

缺血性中風和出血性中風同屬危重病癥，都因氣血、痰實、風火鬱結的病因，和鬱久化熱生火形成瘀塊顆粒，阻塞腦部血管的病機。它們二者的區別是，前者腦內不出血只有瘀塊顆粒的阻塞，後者腦內已經出血，一樣有瘀塊顆粒的阻塞。兩者都同屬危重病人，前者偏輕、後者偏重，後者可能一發病就立即死亡，沒有搶救的機會。

不論是何種類型的中風，都會造成不同範圍、不同程度的腦組織損害，因而產生多種多樣的神經精神癥狀，嚴重的還會危及生命，治癒後很多病人留有後遺癥，因此，風是危害人類健康的大敵。

「國醫堂」有幾十年中藥、針灸行醫的經驗：范樹國教授是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才；許英教授從事針灸臨床、教學、科研四十多年，擅長於治療各種痛症及調理身體健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等，通過許教授精湛的施針技術，配合穴位還能達到美容目的。

「國醫堂」增設祛斑增白、抗衰老、治療青春痘等美容項目，運用中國傳統針灸技術，安全、有效、無副作用地達到美容效果。預約請電：929-607-3738，診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York 11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com。

國醫堂由精通中醫和針灸的范樹國教授和許英教授聯合主理。
國醫堂由精通中醫和針灸的范樹國教授和許英教授聯合主理。

中風 醫學 失眠

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