我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

「紐約新樓盤博覽會」法拉盛隆重舉行

紐約訊
首屆「紐約新樓盤博覽會」聚集了眾多地產業界精英。
首屆「紐約新樓盤博覽會」聚集了眾多地產業界精英。

首屆「紐約新樓盤博覽會」在法拉盛Tangram隆重舉行，會上展示了紐約市數十家新開發地產專案和他們的設計理念，項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型，同時聚集了眾多地產業界翹楚，吸引了數百買家前往參加。

博覽會上有數十家新開發樓盤參展，包括位於法拉盛的The Farrington、The Northern Tower、Northern Parc、The Prince、The Connexion、Union Center、Tangram、Nusun；位於長島市的的Skyline、The Greene；位於皇后區的Arcadia Woodside、Arcadia Sunnyside；位於曼哈頓的One Manhattan Square；位於新澤西的One Park等。

與會的知名房產企業及開發商有：Extell Development、Century Development Group、ZD Jasper Realty、W&L Group、United Construction And Development Group、F&T Group、SCG America Group、AMPIERA Group、DMG Investment、 Sunlight Development and Chase Global Realty等；帶來的地產項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型。展商們通過圖片、視頻、模型等生動形式，展示了專案的獨特魅力與投資價值。

主辦方CPRE Group邀請了業內知名專家，包括資產管理公司、律師、會計師、銀行、建材商、學校等，與參會者面對面交流，包括Chase Bank（大通銀行）、East West Bank（華美銀行）、Wells Fargo、The Law Office of Fuqiang Zhang PLLC/Geng & Associates PLLC（法路通律師樓）、Crystal Windows、CX Consulting & XC Enginering P.C.（建築工程師）、Alvin Tan CPA（譚會計師事務所）、Northwestern Mutual Wealth Management Company、Century Max Insurance、Galaxy Lending Corporation、Rosemont College、Queens School of Real Estate、The Ivy Review等；大家圍繞房地產市場、投資策略等熱點話題展開討論。

此外，現場還設置了豐厚獎品的互動環節，有六福珠寶贊助價值$1,512的18k鑽石白金項鍊、Eye Solution藝視贊助$500禮券、iLook贊助$500禮券、世紀集團及Flushing Medical SPA法拉盛醫美中心共贊助$1,000禮券、新東溢豐贊助$1,000禮券、Juqi局氣贊助$1,000禮券、MUZE Hair Salon贊助$6,000禮券，增強了參觀者的體驗。

CPRE Group International（CPRE）是紐約一站式地產服務公司，業務包括銷售與租賃、新樓盤發展、市場與品牌管理、物業管理、投資管理等。CPRE與美國一流的開發商和專業機構進行深度合作，為客戶篩選出最合適的一手專案資源，根據不同的客戶需求，及時提供準確、詳盡的專業意見及專案管理服務。

CPRE Group天廣(Tangram)辦公樓地址：37-12 Prince St, Suite 9A, Flushing, NY 11354，電話：212-960-8787，網站：Cpregroup.com。

法拉盛 投資 長島市

上一則

「國醫堂」提醒僑胞提高警覺 中風可危害健康

下一則

罕見遺傳病AADC缺乏症 在亞洲人群中普遍

延伸閱讀

法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫

法拉盛警員患狼瘡暴瘦130磅 警民會發起眾籌相幫
「放膽報案」慣犯進店 紐約法拉盛商家可報警抓人

「放膽報案」慣犯進店 紐約法拉盛商家可報警抓人
紐約法拉盛無證攤販抗議 籲速設擺攤區

紐約法拉盛無證攤販抗議 籲速設擺攤區
「殭屍毒品」流入法拉盛 紐約州已數十死

「殭屍毒品」流入法拉盛 紐約州已數十死
華埠商戶遇慣犯 可以「非法入侵」報警

華埠商戶遇慣犯 可以「非法入侵」報警

熱門新聞

(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
市議員紀思庭建議試點「浮動比例罰款」制度。(取自DOT推特)

紐約市違規停車 擬採「日薪罰款」富人恐罰更重

2023-04-28 07:44
最新報告顯示，有一半的紐約人收入無法滿足生活基本需求。 (記者高雲兒／攝影)

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

2023-04-26 15:23
80張虛假駕照。(取自Auburn警方臉書)

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕

2023-04-24 13:13

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償