「紐約新樓盤博覽會」法拉盛隆重舉行

首屆「紐約新樓盤博覽會」聚集了眾多地產業界精英。

首屆「紐約新樓盤博覽會」在法拉盛 Tangram隆重舉行，會上展示了紐約市數十家新開發地產專案和他們的設計理念，項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型，同時聚集了眾多地產業界翹楚，吸引了數百買家前往參加。

博覽會上有數十家新開發樓盤參展，包括位於法拉盛的The Farrington、The Northern Tower、Northern Parc、The Prince、The Connexion、Union Center、Tangram、Nusun；位於長島市 的的Skyline、The Greene；位於皇后區的Arcadia Woodside、Arcadia Sunnyside；位於曼哈頓的One Manhattan Square；位於新澤西的One Park等。

與會的知名房產企業及開發商有：Extell Development、Century Development Group、ZD Jasper Realty、W&L Group、United Construction And Development Group、F&T Group、SCG America Group、AMPIERA Group、DMG Investment、 Sunlight Development and Chase Global Realty等；帶來的地產項目涵蓋公寓、寫字樓、零售、酒店等多種類型。展商們通過圖片、視頻、模型等生動形式，展示了專案的獨特魅力與投資 價值。

主辦方CPRE Group邀請了業內知名專家，包括資產管理公司、律師、會計師、銀行、建材商、學校等，與參會者面對面交流，包括Chase Bank（大通銀行）、East West Bank（華美銀行）、Wells Fargo、The Law Office of Fuqiang Zhang PLLC/Geng & Associates PLLC（法路通律師樓）、Crystal Windows、CX Consulting & XC Enginering P.C.（建築工程師）、Alvin Tan CPA（譚會計師事務所）、Northwestern Mutual Wealth Management Company、Century Max Insurance、Galaxy Lending Corporation、Rosemont College、Queens School of Real Estate、The Ivy Review等；大家圍繞房地產市場、投資策略等熱點話題展開討論。

此外，現場還設置了豐厚獎品的互動環節，有六福珠寶贊助價值$1,512的18k鑽石白金項鍊、Eye Solution藝視贊助$500禮券、iLook贊助$500禮券、世紀集團及Flushing Medical SPA法拉盛醫美中心共贊助$1,000禮券、新東溢豐贊助$1,000禮券、Juqi局氣贊助$1,000禮券、MUZE Hair Salon贊助$6,000禮券，增強了參觀者的體驗。

CPRE Group International（CPRE）是紐約一站式地產服務公司，業務包括銷售與租賃、新樓盤發展、市場與品牌管理、物業管理、投資管理等。CPRE與美國一流的開發商和專業機構進行深度合作，為客戶篩選出最合適的一手專案資源，根據不同的客戶需求，及時提供準確、詳盡的專業意見及專案管理服務。

CPRE Group天廣(Tangram)辦公樓地址：37-12 Prince St, Suite 9A, Flushing, NY 11354，電話：212-960-8787，網站：Cpregroup.com。