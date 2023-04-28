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陳桂女中醫針灸治療花粉過敏增加免疫力

紐約訊
陳桂女中醫精治花粉過敏，為您調節體質、增進免疫力。
陳桂女中醫精治花粉過敏，為您調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛Sanford Tower內的陳桂女中醫診所，在花粉季節特別為僑胞提供解決花粉過敏及增強免疫力的針炙療程，幫助解決過敏困擾。該診所提供各種針灸、推拿，接受大部分保險，無保險人士提供優惠，歡迎大眾致電洽詢。

陳桂中醫師表示，體質差、不能適應季節及氣候變化的人，每到冬春交替之季或春暖花開的季節，就會有打噴嚏、眼癢、淚流滿面、喉嚨瘙癢等症狀出現，造成生活、工作、學習上的不便。要制止外界各種有害物質對人體的損傷，最好的方法就是從改善、糾正、調整人體的免疫機能開始，以求達到治標又治本的目的。目前陳醫師推出能夠解決花粉過敏、增強免疫力、避免花粉症復發的針灸療程，為一般人免除過敏之苦。

新冠疫情過後，許多人身體上的負擔及心理上的恐懼、焦慮倍增。陳桂醫生表示，不管是病後調養、增強抵抗力或精氣神的調養，這些都可以通過中醫藥來進行調理，歡迎僑胞預約就診。

陳桂女中醫擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具有數十年的豐富臨床經驗。陳桂醫生為病患診斷時，均先根據個人的情況瞭解病因後，再為病患解說及安排一系列的療程，治療過程中會配合食用中草藥方。

陳桂中醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。陳桂醫生來美後，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也都非常熱心，經常到各地老人中心或安養院，為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳桂醫師，提供的服務項目包括：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症、運動/工作損傷等推拿。該診所接受藍十字、Cigna、聯合健保、紅藍卡、白卡、Aetna、老人牛津保險等，預約電話：718-961-7222，地址：33-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓有收費停車場）。

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