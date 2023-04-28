乳腺癌篩查新規或助亞裔女性降低患癌風險

紐約百康仁德醫療集團外科醫生蔡亦聰(Steven Cai, MD)。

美國食品藥品管理局(FDA)近期發布一項新規，要求乳房X光檢查提供者必須告知乳房組織緻密的患者，她們的癌症 篩查結果可能難以準確判讀。紐約百康仁德醫療集團的蔡亦聰醫生指出，由於擁有緻密型乳房的女性在亞裔 女性中比例更高，這項新規或許有助於亞裔女性降低患癌風險。

根據疾病控制和預防中心的數據，美國每八名女性中就有一名會罹患乳腺癌，乳房X光檢查是乳腺癌篩檢的最佳方式。食品藥品管理局的新規則要求，提供乳房X光檢查的醫療人員必須告知患者她們的乳房是否緻密，因為這可能影響篩查結果的準確性。乳房緻密的患者最好諮詢醫生，是否要進行額外篩查。

紐約百康仁德醫療集團的外科醫生蔡亦聰(Steven Cai, MD)專長乳腺癌手術，他介紹說，乳房由兩大類組織組成，分別是纖維腺體組織和脂肪組織。女性罹患乳腺癌的風險會隨著乳房中密集組織的增加而加大，另一方面，正常的密集乳房組織會在X光中呈現白色，而乳房腫塊和腫瘤 也會呈白色，這導致一些腫瘤會被密集的乳房組織隱藏，從而影響癌症篩查的準確性。

蔡亦聰醫生指出，在美國40歲以上的女性當中，大約一半擁有緻密型的乳房。相較於其他族裔，擁有緻密型乳房的女性在亞裔女性中的比重更高，因此罹患乳腺癌的風險也更高。蔡醫生建議年滿40周歲的女性應每年進行乳房X光檢查，擁有緻密型乳房的女士還應考慮接受超聲波和核磁共振篩查，以提高準確性。如果有癌症家族史的民眾，則應考慮更早接受篩查。

蔡亦聰醫生還建議民眾，通過健康的生活習慣來預防乳腺癌，包括多食用新鮮蔬果和優質蛋白、減少肥膩的飲食、戒菸戒酒、進行有氧運動如走路、慢跑、游泳等）。

紐約百康仁德醫療集團的外科蔡亦聰醫生，是紐約市少數擁有乳房超聲波資質的外科醫生之一，可提供乳房腫瘤超聲波檢查、活檢和切除，蔡醫生講國粵英語。診所地址：華埠中央街139號512室，電話：212-431-6463，診所接收各大醫療保險。