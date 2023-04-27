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健康家庭小貼士，助您快樂享春日 「We Can Do This」預防新冠肺炎宣傳教育活動

紐約訊

時值春季，白晝漸長、氣溫回暖，最適合進行春季大掃除，呵護全家身體健康。在這萬象更新、萬物復蘇的時節，只需一些簡單的方法，就可以改善您的整體健康狀況。

為此，我們總結了春季清潔、健康與保健的重要小貼士，為您一整年的快樂時光做準備：

• 清潔頻繁接觸的表面。清潔家中的各類表面，有助於防止可能致病細菌（包括新冠肺炎病毒及其他病毒）的傳播。應定期清潔頻繁接觸的表面（如電燈開關、門把手及檯面），尤其是在客人離開後。使用含肥皂或洗滌劑的家用清潔劑，確保徹底清除可能致病的細菌。

• 擦拭電子產品。大多數人都會記得給手機消毒，但很容易忽略遙控器、鍵盤、平板電腦及其他電子產品，這些物品也應擦拭乾淨，防止細菌滋生。清潔過程中，務必遵循製造商的說明與建議。

• 大事化小、化整為零。大掃除是一件很繁瑣、很辛苦的事情，無需一次性全部搞定。可以將它分解成每天每項10分鐘的小任務，例如擦拭櫃檯、洗衣服或用真空吸塵器清理百葉窗。「小目標」易於完成，又不會感到壓力，讓您保持輕鬆愉快的狀態。

• 通風更健康。春季是檢查空氣濾網的好時節，檢查它的狀況如何，必要時進行更換。如此有助於減少家中的空氣污染物與病毒微粒，防止疾病傳播。此外，可以考慮增加一台可擕式空氣淨化器，在改善通風的同時，還能減少人們在呼吸、說話、唱歌、咳嗽及打噴嚏時排到空氣中的細菌。

• 整理藥箱。花點時間查看藥物的有效期，購買可能需要的新藥品，如鼻腔噴霧劑、抗過敏藥及急救用品。考慮多準備幾個新冠肺炎的家庭檢測試劑盒。許多醫療產品（包括家用新冠肺炎檢測試劑盒）都涵蓋在保險或彈性醫療開支帳戶中，春季是囤藥的最好季節。

• 接種最新新冠肺炎疫苗。今年春天，相信沒有人願意再受新冠肺炎的困擾，建議接種最新疫苗，保護家人健康。無論孩童還是成年人，如果您最後一劑新冠肺炎疫苗是於2022年9月前接種，現在就可以接種最新版本疫苗。

「隨著天氣變暖和春天的全面到來，現在是確保您將健康和福祉放在首位的好時機。」加州大學聖地亞哥分校的神經科醫生Dillon Chen博士說:  「做到這一點的一個重要方法是確保您獲得了免費的、更新的COVID疫苗，即使您已經感染了COVID，它也可以增強您的免疫系統。」

如需瞭解有關新冠肺炎疫苗的更多資訊，尋找您附近的疫苗接種點，請瀏覽vaccines.gov，或將您的郵政編碼以短訊形式傳送至438829。

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