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現代汽車2024 Kona與Kona Electric 紐約國際車展隆重登場

紐約訊
全新2024 Kona Limited
全新2024 Kona Limited

現代汽車於四月五日在紐約國際車展展示了全新2024 Kona Electric、Limited以及N Line車型，這是2024 Kona首次在北美亮相。全新Kona的定位為由全電車型為主導的小型休旅車，提供先進的安全性、便利性，根據現代內部初步預估可續航260哩行駛距離，同時提供最多選擇的動力系統，車主可以選擇電動或是汽油引擎系統，其中包含跑N Line車型版本。全新2024 Kona將於今夏在美國經銷商開始銷售，Kona Electric則會在今年深秋上市。

現代汽車此次先以電氣化動力系統來開發Kona的全新平台，符合現代汽車的加速電氣化策略，在2023年將11款現代電動車款推向全球市場。

北美現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「全新Kona和Kona Electric延續了我們極其成功的第一代車型基礎，具有出色的效率、創新的科技、獨特的造型以及全面的安全功能。全新Kona Electric代表了我們環保方案的下一步，這是現代汽車進化成促進環保和人類進步的汽車品牌的關鍵車款。」

藉由其堅固和動感的設計以及升級的尺寸，全新Kona保留了其標誌性的特徵，支持所有年齡層車主的活躍生活方式，同時提供創新的科技與便利功能，以及安全、互聯、舒適的駕駛體驗。升級的功能包含12.3吋雙全景顯示屏幕、現代2.0數位鑰匙、OTA無線(Over-the-Air)軟體更新以及現代新一代的信息娛樂系統。

根據現代汽車的初步內部測試，配備64.8千瓦時電池的Kona Electric估計可以提供長達260哩的行駛距離。這個電池系統內部估計可在大約43分鐘之內，藉由可選的400瓦快速充電能力，從10%充電至80%。根據初步內部測試，標準電池估計可提供大約197哩的行駛距離。

全新的Kona車型具有獨特的比例，提供了更大的尺寸與內部空間。Kona汽油版本的長度現為171.3吋，加長了5.7吋；軸距為104.7吋，加長了2.3吋；總寬度則為71.9吋，比起前一代寬了整整一吋。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。查詢更多相關信息，請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁。

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