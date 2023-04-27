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美加美國際美容美髮學院 日前舉行紋繡速成班結業典禮

紐約訊
美加美國際美容美髮學院舉行紋繡課程結業典禮，由校長陳素華(右四)與劉麗君老師(右三)主持。
美加美國際美容美髮學院舉行紋繡課程結業典禮，由校長陳素華(右四)與劉麗君老師(右三)主持。

美加美國際美容美髮學院(Beauty Beauty Int'l School)日前舉行六天半永久紋繡班結業典禮，由校長陳素華女士(Cindy Chen)與國際紋繡師劉麗君（LiJun Liu，原名劉莉君）女士聯袂主持。七名完成課程的學生都認為劉老師傳授的紋眉、紋眼線與唇線絕活，效果自然立體靈動、毫不死板僵硬、充滿匠氣，有此一技在身，必能如願順利進入職場、發揮所長、站穩腳跟，成就一番事業。

 

同時，結業生對劉老師的人格及教學方法亦表敬佩推崇。她們說劉老師大公無私、傾囊相授、化繁為簡、深入淺出，很快就能幫助掌握要點、心領神會、充分吸收，牢記個中精華與秘訣。

 

劉老師提示，歷史記載紋繡起源於中國，至宋朝達到高峰，當時岳飛背紋「精忠報國」刺青，就是他母親用針一點點刺上去而成千古傳奇的。時至今天，由刺青延伸出來的紋繡技術已有長足進步，早已不是將色素植入皮膚形成既定圖案那麼簡單。像劉麗君老師這樣出類拔萃的紋繡師，必須廣泛渉獵多個領域的知識與技巧，包括骨科在內的基礎醫學、面相學、社會學、藝術以及審美等，外加個人的儒、仕、道與禪藝美學等修行，加以集大成融會貫通、相輔相成，方能研發出多達68種眉形，配合不同臉形、骨骼走勢與個性的顧客。

 

於千禧2000年投身紋繡業的劉麗君老師，開辦有梓韻國際美業有限公司，業務範圍以紋繡教學以及相關產品的研發為主，兼做整體形象設計、舞臺化妝、皮膚管理規劃、形象氣質提升等。梓韻公司經過四分一個世紀的高速發展，總部設於霧都重慶、魔都上海以及亞洲經濟中心香港，並在中國擁有六家分公司，創造出多項國家專利產品，出口到60多個國家，是目前中國三大紋繡出口企業之一。

 

紋繡技術是梓韻公司的靈魂，由其禪藝眉、絲絨眉、骨骼眉與雙雕眉等技術取勝，立意深遠，全中國乃至全球的教學邀請從未間斷，先後在30多個國家開設教學點，各國學員紛至沓來，並得到美國、義大利、新加坡等國的職業技術培訓學院常駐邀請，同時還聘請該公司的技術總監長駐教學指導。

 

多次參加中國與國際紋繡大賽的劉老師獲獎無數，曾榮獲中國持久化妝藝術造型全國十大精英獎，因而得以成為國家級高級紋繡造型師，數年間多次被國際紋繡大賽聘為評委主席。劉老師還接受過上海電視臺、重慶電視臺、義大利國際電視臺的獨家採訪報導，亦曾為投資1.6億的大型劇幕「天上黃水」做整體造型，又為電影「太陽出來喜洋洋」做造型定妝等。

 

欲瞭解紋繡課程詳情，請洽美加美國際美容美髮學院，電話：212-343-2680，地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014（地鐵1號到Christopher St，或A/B/C/D/E/F/M至紐約大學W 4 St-Wash Sq）。陳素華校長歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信(WeChat)：cindykchen。

劉麗君老師(坐者)為美加美學生示範紋眉技術，校長陳素華(右)從旁輔導。
劉麗君老師(坐者)為美加美學生示範紋眉技術，校長陳素華(右)從旁輔導。
劉麗君老師的立體絲絨眉精品。
劉麗君老師的立體絲絨眉精品。

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