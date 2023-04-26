預防勝於治療 醫學博士的「不藏私預防癌症良方」大公開

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

良好的生活方式及生活環境，是個人預防癌症 的最有效武器。通過膳食營養、合理運動及改善生活環境，可以有效減少癌症發生，還能延緩癌症的發生及發展。

世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)連續三年合作，聯手推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。邁入第四年的第二支線上講座《癌症的預防與治療(Cancer Prevention and Treatment)》已於4月5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道上線，由紐約長老會皇后醫院放射腫瘤 科主任及威爾康奈爾醫學院放射腫瘤科助理教授婦產科醫師——李葆青醫學博士(Baoqing Li, MD, PhD)擔任主講人，透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於癌症的預防與治療。

以下為本期影片摘要：

癌症是一個可怕的詞，大多數人都聞癌色變。對抗癌症一定要化被動為主動，一起積極防癌、抗癌。有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略，本講座將討論華人社區常見的癌症病因，並重點討論如何通過改變飲食或生活習慣來預防癌症。除此以外，定期進行癌症篩查可以及時挽救生命！

除了癌症的預防，本講座涵蓋了一些最新的癌症治療方法。自從一百多年前居里夫人發明了分離放射性同位素的技術，放射線就一直被用於癌症治療。現在，放療是一種基於計算機的高科技門診治療方式，可治療幾乎所有不同部位的癌症，包括腦部、鼻咽、喉嚨、肺、乳腺、前列腺、胃、腸道、子宮等部位的癌症。紐約長老會皇后醫院為患者提供針對性的癌症護理，院方的放射腫瘤學專家根據最新研究不斷改進治療方法，讓患者在舒適的環境中接受先進的放射治療，並解答患者在癌症護理過程中可能遇到的任何問題。

欲觀看李醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq4，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取價值$25的亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！

紐約長老會皇后醫院防癌服務計劃提供乳腺癌、宮頸癌和結腸癌的篩查及後續測試，同時也會幫助獲取治療和支持服務，符合資格的人士均可免費取得服務，如需幫助請撥打中文熱線：718-670-2918。該院擁有先進的治療技術和設備，可以精確地治療患者發病的部位，同時盡可能地保護周邊的健康組織。此外，紐約長老會皇后醫院所裝備的最先進治療儀器可以縮減許多常見癌症的治療時間，例如肺癌和前列腺癌的治療可以從9週的療程縮短到5天。如需與放射腫瘤科專家進行預約，請致電：718-670-1501；更多其他信息，請聯繫社區健康發展部：718-670-1178。