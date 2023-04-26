法拉盛雞欄感恩回饋大優惠 鮮活家禽自由放養 肉質嫩滑鮮美

法拉盛雞欄的紅毛三黃走地雞（台灣土公雞）遠近馳名，肉質嫩滑結實、皮下脂肪少。

法拉盛 雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人 子弟經營，有著超過50年的經驗，供應鮮活家禽。為回饋僑胞的支持，法拉盛雞欄提供特惠價回饋顧客，歡迎新老客戶電話訂貨。

該雞欄最著名的紅毛(三黃)走地雞每磅$2.75、台灣(走地)土公雞一隻$18、番鴨$3/磅、烏骨雞3隻$34、新鮮土雞蛋一打$4；還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、烏骨（竹絲）雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。該雞欄每日自賓州 的農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親自前往預訂選購或通過電話預訂。

該公司自成立以來堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。該雞欄的家禽飼養場位於賓州，採取自動化餵養，場地寬闊、環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動並餵食健康飼料，故肉質嫩滑鮮美。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口，許多僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃郁，絕非一般雞隻可以比擬，因此深受各大餐館及家庭主婦喜愛。